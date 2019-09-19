Финляндия откроет новый пропускной пункт на границе с Россией

В 2024 году Финляндия откроет новый пограничный пункт в Париккала — на границе с Россией. По мнению экспертов, он может стать четвертым по популярности для грузового транспорта и пятым — для пассажирского.

Министерство внутренних дел Финляндии начнет подготовку к открытию нового пограничного пункта уже в следующем году, к строительным работам планируют приступить в 2020 году. Глава регионального союза Южной Карелии Финляндии Матти Вииалайнен считает, что открытие пункта позволит обеспечить «хорошим автомобильным сообщением с Петербургом» и Северную Карелию, и Северное Саво.

«Последствия будут ощущаться даже в Северной Карелии и Северном Саво, так как у них появится хорошее автомобильное сообщение с Санкт-Петербургом. Сайма и Ладога окажутся в часе езды друг от друга. Пункт пропуска будет находиться в непосредственной близости от реки Хиитоланйоки, где планируется снести плотины и освободить пороги в 2023 году», — рассказал Вииалайнен.

Напомним, с 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян — теперь у туристов запрашивают полный комплект документов, тогда как ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбор. В связи с этим за первые три недели июля Генеральное консульство Финляндии приняло почти 52 тысячи заявлений — за аналогичный период в 2018 году было подано 37 тысяч.

Из-за выросшего спроса на финские визы в Петербурге срок оформления шенгена растянулся до трех недель. Уже на следующий день после заявления властей, 2 августа, в визовом центре на Марата в очереди стояли «почти 200 человек» — и продолжали даже после окончания времени работы центра. Позже МИД Финляндии объяснило новые правила въезда в страну для россиян. Однако только за первый день работы визового консульства в сентябре спрос на финскую визу в Петербурге снизился на 93%.