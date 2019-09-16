Власти Петербурга планируют перевести ночные автобусы на ежедневный и круглогодичный график
Комитет по транспорту Петербурга планирует изменить график работы ночных автобусов. Сейчас они совершают маршруты по выходным и праздничным дням, в перспективе — сделать их рейсы ежедневными и круглогодичными.
Согласно результатам опроса, проведенного среди петербуржцев, более 90% горожан знают или слышали о существовании ночных маршрутов, при этом 41,4% ни разу ими не пользовались, 22,1% — совершали поездку не более двух раз, 22,99% — хотя бы раз в год, 10,4% — раз в месяц и 5,2% — каждые выходные. Представители ГУП «Пассажиравтотранс» подтверждают тенденцию к снижению пассажиропотока.
Эксперты в сфере перевозок считают, что для роста пассажиропотока необходимо наладить регулярный интервал движения и установить связь разных частей Петербурга в период разводки мостов. Так, решением может стать введение ежедневного режима работы ночных автобусов — круглый год. Также необходимо продумать трассировку наземного транспорта.
«Не обязательно повторять трассы метро. К сожалению, в городе нет полноценной транспортной модели: реальную матрицу корреспонденций, потоки не знает никто. Есть модель, которая позволяет прогнозировать загруженность дорог, но нет никакой информации, которая позволяла бы оценить, какие именно транспортные связи нужны людям», — говорит эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.
Сейчас ночные автобусы совершают навигацию в период с 30 апреля по 15 ноября. Интервал движения транспорта составляет 30 минут — автобусы перевозят петербуржцев с 00:00 до 06:00 с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а таке в праздничные дни по маршрутам, повторяющим линии петербургского метрополитена. Таке курсирует ночной поезд-челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная», который связывает Центральный район с Васильевским островом и Петроградской стороной.
Напомним, ранее в Петербурге представили проект новой маршрутной сети общественного наземного транспорта. Изменения вступят в силу в 2020 году после проведения масштабной транспортной реформы, в рамках которой почти 300 направлений движения перестанут существовать. Тогда же власти Петербурга планируют полностью запретить размещение рекламы на бортах общественного транспорта. По их мнению, облик средств передвижения должен быть узнаваем, поэтому скрывать его за баннерами «непозволительно». Кроме того, в городе запустили регулярный маршрут туристического ретротрамвая, а на 13 автобусных маршрутах Петербурга можно послушать бесплатную аудиоэкскурсию.
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