Власти Петербурга планируют перевести ночные автобусы на ежедневный и круглогодичный график

Комитет по транспорту Петербурга планирует изменить график работы ночных автобусов. Сейчас они совершают маршруты по выходным и праздничным дням, в перспективе — сделать их рейсы ежедневными и круглогодичными.

Согласно результатам опроса, проведенного среди петербуржцев, более 90% горожан знают или слышали о существовании ночных маршрутов, при этом 41,4% ни разу ими не пользовались, 22,1% — совершали поездку не более двух раз, 22,99% — хотя бы раз в год, 10,4% — раз в месяц и 5,2% — каждые выходные. Представители ГУП «Пассажиравтотранс» подтверждают тенденцию к снижению пассажиропотока.

Эксперты в сфере перевозок считают, что для роста пассажиропотока необходимо наладить регулярный интервал движения и установить связь разных частей Петербурга в период разводки мостов. Так, решением может стать введение ежедневного режима работы ночных автобусов — круглый год. Также необходимо продумать трассировку наземного транспорта.

«Не обязательно повторять трассы метро. К сожалению, в городе нет полноценной транспортной модели: реальную матрицу корреспонденций, потоки не знает никто. Есть модель, которая позволяет прогнозировать загруженность дорог, но нет никакой информации, которая позволяла бы оценить, какие именно транспортные связи нужны людям», — говорит эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.

Сейчас ночные автобусы совершают навигацию в период с 30 апреля по 15 ноября. Интервал движения транспорта составляет 30 минут — автобусы перевозят петербуржцев с 00:00 до 06:00 с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а таке в праздничные дни по маршрутам, повторяющим линии петербургского метрополитена. Таке курсирует ночной поезд-челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная», который связывает Центральный район с Васильевским островом и Петроградской стороной.