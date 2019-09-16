Покрас Лампас изменил эскиз каллиграфии «Супрематический крест» в Екатеринбурге. Теперь линии не пересекаются

Петербургский художник и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас изменил эскиз каллиграфии «Супрематический крест» в Екатеринбурге. Она была создана для фестиваля «Стенограффия» 18 июля, однако уже на следующий день была закатана в асфальт. Воссоздать работу в первоначальном виде также не удалось из-за угроз противников.

Новый эскиз «Супрематический крест» повторяет рисунок плитки на площади Первой Пятилетки. Фигуры представляют собой три оторванных друг для друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия Покраса Лампаса — цитата из манифеста Казимира Малевича «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты — бросаем вам дорогу». Линии не пересекаются друг с другом и представляют собой набор геометрических фигур, а не крест.

Новый эскиз получил одобрение православных активистов, которые ранее выступали против существования «Супрематического креста» в первоначальном виде. «Это теперь набор геометрических фигур. Ну и очень хорошо. Все движется в рамках наших договоренностей. Правда, договаривались, что слова «крест» не будет и в названии. Вот сейчас вопрос названия вызывает интерес у меня. Предварительно мы делились мнениями с другими активистами — все хорошо, в том смысле, что нас-то беспокоило только недолжное обращение с христианской символикой. Если креста не будет, возмущения тоже не будет», — отметила православная активистка Оксана Иванова.

Напомним, изображение огромного креста с заложенным в него отрывком из манифеста художника Казимира Малевича появилось на площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге 18 июля. Уже на следующий день коммунальные службы начали укладывать поверх работы асфальт. 26 августа Покрас Лампас должен был вернуть изображение на площадь, однако этого не произошло — организаторы фестиваля «Стенограффия» решили взять паузу из-за угроз противников данной работы.

Позже депутат Ленобласти предложил Покрасу Лампасу создать арт-объект в Сланцах, так как в городе наблюдается недостаток уличной культуры. «В данной связи прошу вас посетить наш город и создать здесь новый объект в вашем стиле — он станет новым туристическим символом города и полюбится коренным жителям Сланцев», — обратился он в открытом письме к каллиграфу.