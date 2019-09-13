В музее-заповеднике «Петергоф» планируют ввести ночной режим посещения

Дирекция музея-заповедник «Петергоф» не исключает возможности введения ночного режима посещения Большого дворца — в случае увеличения спроса со стороны туристов. В этом году музейный комплекс уже посетили 5,3 миллиона человек — для дальнейшего увеличения туристического потока потребуется оптимизация логистики и графика работы.

Устанавливать ночной график работы нужно при совместной работе городских администраций, музеев и туристических фирм. «Надо обсуждать всем вместе. Куда-то люди поедут утром, куда-то днем, куда-то вечером. Даже ночью, в белые ночи может работать дворец, но это вопрос логистики. Я найду смотрителей, которые будут стоять в залах, но мне надо, чтобы они стояли не в пустом зале, чтобы кто-то туда приехал», — рассказала генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

При этом ночной график работы музея не будет вводиться на регулярной основе. По мнению Кальницкой, уже сейчас музеи Петербурга работают на пределе возможностей. «Управление городом говорит о том, что надо повышать туристический поток. Да, надо, но есть огромные проблемы в Царском Селе, у нас это в меньшей степени, но «узким горлышком» у нас остается Большой дворец, который принимает максимум 7 тысяч человек в день — и больше не может. Действительно вопрос тяжелый, но здесь нет пути решения, кроме как разумно выстраивать логистику», — поделилась она.

Напомним, в 2017 году музей-заповедник «Петергоф» принял 5,3 млн туристов и побил рекорд по числу гостей за один день. Как отметили в Министерстве культуры, в том году Петергоф стал также самым посещаемым музеем России. В 2018 году Петергоф также вошел в десятку самых популярных музейных комплексов мира, обогнав Музей императорского дворца в Тайбэе.

В мае в музее-заповеднике завершилась реставрация готической капеллы и дворца «Коттедж» в парке Александрия — семейном парке императора Николая I. Для посетителей объекты архитектурного и культурного наследия федерального значения были закрыты с 2018 года. А Илья Варламов, в свою очередь, показал «обратную сторону» Петергофа — выпустив материал, в котором рассказал о разрушающихся или уже разрушенных зданиях. «Жуткий Петергоф, который не покажут туристам», — отметил он.