Смольный определился с новым участком для храма, который ранее планировалось возвести на территории парка «Малиновка» в Красногвардейском районе. «Переехал» проект недалеко — на участок между улицей Передовиков и Российским путепроводом.

Площадь, отведенная под застройку, составит 27 тысяч квадратных метров, а срок реализации проекта нового храма может растянуться на 10 лет. Помимо самого храма святых апостолов Петра и Павла на участке планируется построить часовню, колокольню и воскресную школу.

Парк «Малиновка», за сохранение которого петербуржцы боролись с 2011 года, также планируют благоустроить — врио губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать план развития зеленой территории.

Напомним, 19 августа власти Петербурга заявили о решении внести парк «Малиновка» в Красногвардейском районе в список зеленых насаждений общего пользования, что законодательно защитит участок от застройки. В 2011 году Смольный выдвинул постановление о выделении участка для возведения храма в Малиновке — тогда депутатам и активистам удалось добиться отмены решения и сохранить парк. Однако позже многие петербуржцы выразили опасения, что парк все равно могут застроить.