Состоялся четвертый воркшоп по вопросу преобразования улицы Рубинштейна. Впервые участвовали местные жители

4 сентября состоялся четвертый воркшоп по вопросу разработки Общественной концепции преобразования улицы Рубинштейна, участие в котором (впервые!) приняли местные жители — сем представителей трех домов. По словам организаторов встречи, такой «камерный» формат позволил построить «доверительный диалог и разобраться как в личной, так и в общественной плоскостях проблематики».

Местные жители высказались о наиболее наболевшем — больше всего их раздражает шум после 22:00, затрудненное дорожное движение, проблемы с парковкой и в обеспечении безопасности, а также мусор. Отдельной проблемой жители улицы вынесли проведение массовых мероприятий, их организацию и последствия.

Среди инструментов решения проблем, предложенных арендаторами — патрулирование улиц в пятницу и субботу на коммерческой основе, создание ограниченного во времени «окна загрузки» ресторанов. Выдвинутое администрацией Центрального района предложение о введении платной парковки также получило одобрение, однако при условии, что система будет внедрена оперативно в полноценным функционированием по всему городу.

Жители Рубинштейна и арендаторы помещений предложили организовать общественный совет улицы и проработать ряд законодательных инициатив — в краткосрочной перспективе. В долгосрочной необходимо осуществить идею выравнивания проезжей части с тротуарами, а также совмещение функции ограждения тротуаров и кадок с растениями.

Отдельно необходимо устранить нарушения Строительных норм и правил. Как оказалось, жители одной из квартир, расположенных буквально за стеной с караоке клубом, спят в берушах и ощущают вибрацию, однако повлиять на это не могут — хоть они и живут за стеной, но в соседнем здании.