Уикенд в Петербурге с 5 по 8 сентября

7-8 сентября театр «Суббота»

«872 дня. Голоса блокадного города»



В одном спектакле режиссер Татьяна Воронина свела воедино «Блокадную книгу» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, тексты и дневники Лидии Гинзбург, Дмитрия Лихачева, Ирены Дубицкой, Геннадия Гора, Павла Зальцмана, Татьяны Великотной, Веры Берхман и совсем новые документальные свидетельства о блокаде. Хор голосов будет говорить о бесконечных страданиях и боли людей, запертыми в этом городе и оставленными на медленную смерть. Но никто их не захочет услышать. Позже о содеянном будут стараться не вспоминать. А потом те, кто выжил, уже сами не желали говорить.