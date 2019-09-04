Уикенд в Петербурге с 5 по 8 сентября
Продолжение Театральной олимпиады со спектаклями Люпы и Rimini Protokoll, рэп-опенэйр «Маятник Фуко» с участием Хаски и ЛСП, а также книжный фестиваль «Ревизия» в Новой Голландии – как провести первые выходные осени.
с 5 сентября
Южно-корейские картины – это не только жесткие боевики и медитативные притчи, но и производственные драмы. Правда, в специфической сфере финансов и с европейцем Венсаном Касселем в одной из ролей. Картина Чхве Гук-хи посвящена тому, как правительство и компании справлялись с банковским кризисом 1997 года.
с 5 сентября
Ностальгический фильм Валерия Тодоровского об Одессе – той, что в цветущих акациях жемчужина у моря, в которую привозят полные кефали шаланды. «Амаркорд» и «Рома» режиссера о городе его детства с Евгением Цыгановым, Ириной Розановой и Евгений Брик.
с 5 сентября
Сиквел истории про клоуна Пеннивайза. Напуганные им 27 лет назад дети выросли – и теперь их играют Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер и другие.
с 5 сентября
Драмеди о поисках себя и счастья от автора «Отрочества» и трилогии «После рассвета» (заката и полуночи) Ричарда Линклейтера с безупречной Кейт Бланшетт. Картина – экранизация одноименного бестселлера Марии Семпл.
с 5 сентября>
Шпионский триллер с Кирой Найтли о госслужащей, которая во имя спасения жизней людей и предотвращения войны выдает гостайну.
с 5 сентября
Основанный на биографии Герхарда Рихтера фильм претендовал в этому году на «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке (на немецком). Молодой художник бежит из ГДР в ФРГ, в отце своей невесты он узнает человека, совершавшего преступления, и решает разоблачить того через картины.
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Михаил Трофименков
5-8 сентября
Новая Голландия
В четверг в Новой Голландии стартует Международный книжный фестиваль «Ревизия», который проводится уже во второй раз. В его программе – множество событий: от премьеры документального фильма о Владимире Сорокине до лекций знаменитого социолога Люка Болтански, культуролога Юрия Сапрыкина, лингвиста Максима Кронгауза и дискуссий с участием Михаила Трофименкова и Константина Мильчина. Подробнее здесь.
5 сентября
19:00
«Морзе»
В четверг в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» выступит тибетская певица Дечен Шак-Дагсай — обладательница золотых и платиновых альбомов и автор саундтрека к фильму Бертолуччи «Маленький Будда». Специальным гостем станет Борис Гребенщиков. Концерт – своеобразный пролог к фестивалю «Части света» лидера «Аквариума».
6-7 сентября
18:00
Александринский театр (Основная сцена)
В пятичасовом «Процессе» хедлайнер современного польского театра Кристиан Люпа создает гнетущий кафкианский мир, перенося события романа в день сегодняшний. В Петербурге постановку покажут только два дня – в рамках Театральной олимпиады.
6-8 сентября
Новая сцена Александринского театра
Режиссер Габриэла Карризо во второй части «семейной» трилогии «Мать» воспроизводит места, связанные с памятью об ушедшей матери, но главным хранилищем воспоминаний о прошлом, настоящем и будущем становится человеческое тело. В Петербурге постановку покажут три раза – в рамках Театральной олимпиады.
6-7 сентября
ТЮЗ им. А. А. Брянцева
Со сказкой, сочиненной драматургом Евгением Шварцем, знакомы несколько поколений советских детей. История о юном прокрастинаторе Пете служила весомым родительским аргументом в борьбе за рациональное времяпрепровождение. Режиссер Ирина Кондрашова перенесла действие в наши дни, чтобы происходящее стало максимально узнаваемым. А уж как в эпоху социальных сетей, Интернета и гаджетов утекает время, каждый знает не понаслышке. За тексты зонгов отвечает драматург Михаил Бартенев, за музыку – композитор Василий Тонковидов. Сценографию и костюмы придумывают молодые художники Надежда Осипова и Елизавета Пискунова.
6 сентября
18:30
библиотека им. Лермонтова
В пятницу в библиотеке им. Лермонтова запускают цикл лекций про готический стиль в архитектуре и не только. На первой встрече выпускница Академического института имени Репина Екатерина Прокофьева расскажет про готику в живописи. Вход свободный.
6 сентября
19:00
«Аврора»
Черно-белый ромком Вуди Аллена выйдет в повторный прокат. Он приурочен к 40-летнему юбилею фильма. Для мирового перезапуска была создана новая цифровая 4К-копия, отсканированная с оригинального негатива. Картину покажут на английском языке с русскими субтитрами. Представит ее кинокритик Михаил Трофименков.
6 сентября
23:00
Blank
В клубе Blank в пятницу пройдет вечеринка с отличным лайн-апом: жительница Лондона Machine Woman, Лена Попова – резидент m_division и Gamma, Karolina BNV — специалист по электро-диско, а также резидентка TESTFM Errortica и Nùrguyana.
7 сентября
Музей политической истории
В Музее политической истории с 7 по 29 сентября пройдет выставка «Люди хотят знать». Она посвящена созданию знаменитой «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Посетители увидят секретные документы, остановившие журнальную публикацию текста, машинопись и верстку с цензурными правками, а также первые отзывы.
7-19 сентября-декабря
Музей нонконформистского искусства
«Пушкинская, 10» отмечает 30-летие выставкой аналоговой фотографии из коллекции Музея нонконформистского искусства, которая охватывает период с 1970-х по 2000-е \. Странно, что об открытии не трубят на каждом шагу, ведь нам покажут всех звезд Ленинградской – Петербургской школы: Бориса Смелова, Александра Китаева, Александра Чежина, Евгения Мохорева, Игоря Лебедева, а также работы кинорежиссера Евгения Юфита.
7 сентября
14:00
Музей стрит-арта
На опенэйре с рэп-уклоном лайвы отыграют «Пошлая Молли», Хаски, ЛСП, PHARAOH, «ЛАУД» и многие другие. Фестиваль пройдет в Петербурге уже в четвертый раз.
7 сентября
15:00
Юсуповский сад
В субботу в Юсуповской саду в третий раз пройдет Фестиваль всемирной музыки «Части Света», созданный Борисом Гребенщиковым. Каждый год лидер «Аквариума» лично подбирает его лайн-ап. На этот раз на нем выступит международный состав его группы, а также британские фолк-рокеры Steeleye Span, восходящие звезды из Палестины – 47SOUL и финны Värttinä.
7 сентября
18:00
«Ленинград Центр»
В «Лениград Центре» в субботу покажут документальную ленту «Паваротти» – 34-ый полный метр Рона Ховарда, обладателя премии «Оскар» за «Игры разума». Его новый фильм – обстоятельная биография величайшего оперного певца ХХ века.
7-8, 14-15 сентября
18:30
городские пространства
Создатели постановки компания Rimini Protokoll – главные европейские затейники site-specific театра. Премьера состоялась в июле на Манчестерском международном фестивале. Благодаря усилиям программного директора Олимпиады Алексея Платунова и его команды проект удалось привезти в Петербург, организовав четыре показа. «Утополис» – грандиозный спектакль-променад, продолжительностью три с лишним часа и охватывающий 52 площадки. За это время 300 участникам, которых перед началом разделят на группы, придется найти общий язык друг с другом. Итогом стихийной консолидации должна стать модель идеального государства с образцово функционирующим механизмом.
7-8 сентября
театр «Суббота»
В одном спектакле режиссер Татьяна Воронина свела воедино «Блокадную книгу» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, тексты и дневники Лидии Гинзбург, Дмитрия Лихачева, Ирены Дубицкой, Геннадия Гора, Павла Зальцмана, Татьяны Великотной, Веры Берхман и совсем новые документальные свидетельства о блокаде. Хор голосов будет говорить о бесконечных страданиях и боли людей, запертыми в этом городе и оставленными на медленную смерть. Но никто их не захочет услышать. Позже о содеянном будут стараться не вспоминать. А потом те, кто выжил, уже сами не желали говорить.
8 сентября
8 сентября жители Петербурга прочтут имена жертв блокады в во дворах домов, школ, учреждений, в офисах, на площадях и в скверах. В этот день в 1941 году Ленинград оказался в осаде на долгих 872 дня. >>>>
8 сентября
12:00
Театр-фестиваль Балтийский Дом
Александра Мамкаева – выпускница мастерской Анатолия Праудина. Лишь один этот факт говорит о том, что не следует ждать рутинный рассказ о приключениях маленькой девочки, отправленной доброй мамой через густой лес к бабушке. Разумеется, все закончится так, как того требует первоисточник и надеются родители школьников. Но до финала маленькие зрители пройдут вместе с героиней через загадочный лес и переживут массу опасных и захватывающих приключений.
8 сентября
19:00
Новая сцена Александринского театра
В воскресенье на Новой сцене Александринского театра покажут спектакль Дияны Каранович. В его основу легли 54 документальных истории от участников из разных стран. Герои делятся своим опытом коммуникации, связанной с замалчиваемыми темами: секса, мастурбации, домашнего насилия. Постановка откроет серию показов, которые пройдут в Александринке по итогам лаборатории Мастерской современного театра (она стартовала весной).
8 сентября
19:00
клуб «Zal»
Блогер Марьяна Ро даст первый большой сольный концерт в Петербурге. Девушка рэпера Face запела еще в 2015-м. Но ее дебютный альбом PRINCESS вышел только весной этого года.
8 сентября
20:00
«Этюд-театр»
В воскресенье «Этюд-театр»представит премьеру сезона – спектакль «ТЕНЬ [от церкви] БАБЫ. ЧЕХОВ» по мотивам рассказа Чехова «Бабы». Поставил его известный режиссер и театральный педагог Вениамин Фильштинский. В проекте заняты воспитанники его мастерской, нынешние студенты РГИСИ.
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