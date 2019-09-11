«Скорая едет сюда 2 часа» — как фотограф Анна Гофман снимала фотопроект о Кудрово и его жителях

Анна Гофман в 2014 году стала фотографом года в России по версии американской премии IPA, выставлялась в Арсенале в Венеции и в Карнеги-холле в Нью-Йорке. В январе она переехала в город Кудрово — огромный новый спальный район — для съемки фотопроекта о его жителях. «Собака.ru» публикует ее рассказ о том, как устроена жизнь в 30-тысячном пригороде Петербурга без больниц и метро.

В конце 2018 года я получала грант на съемку документального проекта про город Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области и его жителей. В январе я решила переехать туда на несколько месяцев, чтобы находится в одной среде со своими героями: ходить в одни магазины, гулять на тех же площадках, где играют их дети. Я никогда не жила в новостройках, мой привычный ареал обитания: Летний сад – улицы Белинского, Ломоносова, Марата, поэтому, честно говоря, было тяжело переезжать в пригород, откуда до метро нужно добираться 40 минут пешком.

Перед этим 2,5 месяца я вела подготовительную работу: ежедневно читала группу жителей Кудрово в Вконтакте, чтобы понять чем живут, о чем думают соседи. Эта группа — специфическое место, смесь онлайн-вече и местного Дома 2. Там проблемы обсуждаются очень эмоционально: в диапазоне от хамства и агрессии до радости и искренней помощи. Такие паблики есть во всех новых районах вроде Мурино и Парнаса, в них сидят десятки тысяч человек. Изучив обстановку, я сделала официальное объявление в группе о том, что ищу героев для проекта. Я решила не афишировать то, что мои работы показывали в Арсенале в Венеции и Карнеги-холле в Нью-Йорке — написала, что переехала в Кудрово и снимаю документальный проект про людей и город — да, теперь это официально город. Откликнулось много людей, хотя был и стеб, и хамство, и троллинг — это нормально. В результате я провела 40 съемок — кроме героев и их квартир я фотографировала праздники, которые происходили в районе, например, Крещение и Масленицу.

Мои герои в основном — приезжие: молодые и активные, которые готовы идти на контакт. Люди другого склада и не согласились бы впустить в дом фотографа, который снимает проект, похожий на реалити-шоу. В жилом комплексе в Кудрово я увидела Россию в миниатюре: география моих героев — от Хабаровска до Мурманска и Воркуты. Ребята берут тут ипотеку и начинают завоевывать «Новую землю». Петербуржцу этого не понять — мы тут рождены и все знаем, нам не надо добиваться сверхуспехов, чтобы что-то кому-то доказать. Для моих героев недорогое жилье в новостройке в пригороде Петербурга — это важнейший этап в жизни, который формирует личность: «Я переехал и смог купить квартиру».

После съемок я часто ревела дома из-за того, что столкнулась с миром, где существуют незнакомые мне проблемы. В Кудрово нет своих детской и взрослой больниц, а скорая может добираться из Всеволожска 2 часа — надо понимать, что Кудрово — это Ленинградская область.Представляете, что чувствует мать, когда к ее больному ребенку 2 часа едет скорая? Не у всех есть деньги на платных врачей. Люди чувствуют себя уязвленными. Каждый разговор, который происходил в процессе фотосессии, превращался в глубокую беседу, по 2-3 часа. Многие говорили мне: «У нас не было никаких иллюзий об этом месте. У нас всегда лежат наличные деньги на платную скорую, мы готовы отдавать деньги за частный детский сад». За эти месяцы я тоже почувствовала себя отрезанной от обычной жизни и друзей — приехать сюда вечером из гостей на такси дорого, а до метро — 40 минут пешком. Мой последний вопрос после каждого интервью: «Как ты думаешь, что тут будет через 20 лет?» Большинство верят в светлое будущее, в развитие района, строительство метро.

Женя купил себе большую двушку, но пока живет в бетонных стенах — зарабатывает на ремонт и все делает своими руками. Помню, как мы шли с ним через парк и говорили о будущем района и города. Мне всегда было любопытно как люди соотносят себя с этим местом. Женя переживает за будущее. Думает о том, каким оно будет, для него самого и для Кудрово. Станет ли это место частью великого города, или останется обособленным.

Саша сфотографирована в костюме жирафа — кудрявая, душевная и смешная. Мы обсуждаем ее будущее поступление во ВГИК, проблемы урбанистики и воспитания поколения «Z». Саша живет с родителями и младшей сестрой на 26-м этаже красивого модного дома. Я с ними завтракаю и мы пытаемся выяснить кто же такой «человек будущего». Мы сходимся во мнении что этот человек живет в небоскребах и думает на несколько поколений вперед. Думает о потомках. Я поражена нашими различиями. Саше 15 лет и она настолько осознанная и понимает, что и зачем она делает, а ко мне эти навыки пришли только к 30 годам.

Миша — это поколение Z. Он приехал из Воркуты, родители купили ему квартиру. Миша хочет быть кинорежиссером. Я спросила: почему ты согласился сниматься для моего проекта? Он ответил, что это, наверное, интересно — наблюдать за человеком, который целый день лежит и ничего не делает.

Вика – важный человек в истории Кудрово, общественный деятель и главный активист этого города. Она живет в однушке с мужем и двумя детьми, которые непривычно тихо себя ведут, и ежедневно борется за улучшение жизни незнакомых ей людей. Я смотрю на нее как на диковинку, не понимаю ее альтруизма.

Вова моряк из Хабаровска, видимо, ему не хватает в Петербурге солнечного света поэтому большинство поверхностей в его квартире желтые. Он рассказывает мне про быт на корабле, про людей. Я снимаю скорее машинально, в изумлении — я внучка капитана, поэтому все что связано с кораблями меня совершенно завораживает.