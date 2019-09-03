Мансарды офицерского флигеля Александровского кадетского корпуса зашили металлом. Петербуржцы назвали это «собачьими будками»

Мансарды офицерского флигеля Александровского кадетского корпуса на Садовой улице, 8/7 зашили металлом. За жестяными листами скрыли и архитектурные детали, украшающие постройку. Петербуржцы говорят об уничтожении уникального оформления и «разрушения художественного убранства явного памятника архитектуры».

Процесс работы заметил руководитель службы волонтеров Государственного Эрмитажа Михаил Кожуховский. По его словам, мансарды зашивают, «вовсю стараясь все сделать как можно быстрее». Так, за листами металла оказалась художественная отделка окон мансард. «С помощью вот такого ремонта все превращается в блестящие, отделанные жестянкой, собачьи будки! Все без единого художественного элемента!», — написал он в Facebook.

«Вовсю стараясь все сделать как можно быстрее, работники на крыше здания зашивают мансардные окна, разрушая всю богатую художественную отделку окон. Все архитектурные детали просто уничтожаются, превращая мансардные окна, которые до сегодняшнего дня являли собой безупречный образец (и во многом уникальный!) архитектурного оформления мансарды и являясь частью художественного облика богато украшенного здания, в безликие, уродливые, но блестящие жестяные будки!», — поделился Кожуховский.

Офицерский флигель Александровского кадетского корпуса был построен в 1888 году архитектором Вильгельмом Гаугером в стиле эклектика. Как пояснили в КГИОПе, здание не является объектом культурного наследия. Заключение на проведение работ по изменению люкарн мансардного этажа комитет не выдавал — в ближайшее время ведомство займется проверкой проведения ремонтных работ. «В настоящее время для подтверждения факта самовольных работ и их влияния на внешний облик исторического здания КГИОП организованы контрольно-надзорные мероприятия», — отметили в комитете.