Петербуржец продает камень, исполняющий желания — за 250 тысяч рублей

Петербуржец по имени Александр разместил объявление о продаже необычного камня. По словам мужчины, валун исполняет любые сокровенные желания — от «удачи в любви» до «чуда рождения ребенка». За философский камень Александр просит 250 тысяч рублей.

«Просить о самом сокровенном желании: об удаче в любви, о счастливом браке или о зачатии, о замужестве, о рождении детей, о семейном счастье. Оберегающие семью от ссор и измен и дарующий бесплодным парам чудо рождения ребенка», — говорится в объявлении. Чудеса происходят не просто так — камень добыт «со святого места» в деревне Лызлово Московской области.

Напомним, в марте в Петербурге на торги выставили необычный (и ужасно дорогой!) арт-объект — «нечто» непонятное для декора — «то ли деталь от древнего двигателя, то ли от древней пушки, то ли от какого-то древнего механизма, то ли вообще от инопланетного корабля». Неопознанный товар предлагают к продаже за 10 миллионов рублей. В мае петербуржец по имени Альберт выставил на продажу деревянное панно по мотивам «Игры Престолов» — Дейнерис и ее дракона оценили в 100 тысяч рублей.

Ранее появилось объявление о продаже мозаичного панно из смальты в честь героев Афганистана. Произведение размером 96 квадратных метров выполнено из смальты и предполагалось выступить украшением вестибюлей строящихся станции метро Петербурга — «Проспекта Славы». Авторы решили продать его от отчаяния — «Метрострой» не смог выплатить гонорар художникам-оформителям. А что касается станций — их могут открыть уже через считанные дни.