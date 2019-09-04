«Комитет 8 сентября» запустил приложение «Блокада. Имена»
В преддверии Дня памяти «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье разработал мобильное приложение «Блокада. Имена». В списке значатся более 350 тысяч человек, погибших во время блокады Ленинграда.
Приложение «Блокада. Имена» визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных. Списки отображаются в виде иконок на карте. Узнать фамилию, имя, отчество, годы жизни, а также место захоронения можно по клику на иконку.
Как рассказала ранее «Собака.ru» руководитель фестиваля «День Д» и акции «День памяти» Анастасия Принцева, в настоящий момент его разработка проходит на волонтерских началах. Если финансирование на модерацию и дополнение будет найдено, пользователи смогут самостоятельно добавлять имена своих родственников, информацию о них и их фотографии.
Приложение «Блокада. Имена» доступно на iOS — дополнительное финансирование даст возможность создать приложение для Android.
«Комитет 8 сентября» призывает петербуржцев участвовать в Дне памяти жертв Блокады Ленинграда — в этот день, 8 сентября 1941 года, блокадное кольцо сомкнулось вокруг города на долгих 872 дня. Прочитать списки погибших во дворах жилых домов, школ, учреждений, в офисах и на городских площадках может любой желающий.
Лев Лурье
Нет ни одного города в мире, который перенес бы большую трагедию, чем ленинградская блокада. Но в отличие от Лондона, Варшавы, Дрездена мы забываем своих мертвецов. О них напоминает нам только скорбное пространство Пискаревки… День памяти жертв Блокады 8 сентября должен стать народным петербургским ритуалом, где в идеале надо помянуть всех падавших замертво на снег, умиравших в промерзших пещерах коммунальных квартир, убитых бомбами, ушедших под лед вместе с грузовиками на Дороге жизни
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