«Комитет 8 сентября» запустил приложение «Блокада. Имена»

В преддверии Дня памяти «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье разработал мобильное приложение «Блокада. Имена». В списке значатся более 350 тысяч человек, погибших во время блокады Ленинграда.

Приложение «Блокада. Имена» визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных. Списки отображаются в виде иконок на карте. Узнать фамилию, имя, отчество, годы жизни, а также место захоронения можно по клику на иконку.

Как рассказала ранее «Собака.ru» руководитель фестиваля «День Д» и акции «День памяти» Анастасия Принцева, в настоящий момент его разработка проходит на волонтерских началах. Если финансирование на модерацию и дополнение будет найдено, пользователи смогут самостоятельно добавлять имена своих родственников, информацию о них и их фотографии.

Приложение «Блокада. Имена» доступно на iOS — дополнительное финансирование даст возможность создать приложение для Android.

«Комитет 8 сентября» призывает петербуржцев участвовать в Дне памяти жертв Блокады Ленинграда — в этот день, 8 сентября 1941 года, блокадное кольцо сомкнулось вокруг города на долгих 872 дня. Прочитать списки погибших во дворах жилых домов, школ, учреждений, в офисах и на городских площадках может любой желающий.