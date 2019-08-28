В Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения

В Адмиралтейском районе после ремонта открылся сквер на пересечении улицы Лабутина и Лермонтовского проспекта. Главная отличительная особенность кроется в тренажерах, установленных на площадке — они снабжены QR-кодами, сканировав которые можно получить подсказку, как правильно делать упражнения.

Безымянный сквер имеет небольшую площадь, но в плотной застройке исторического центра Петербурга даже небольшие зеленые участки ценны — по словам представителей Комитета по благоустройству, местные жители восприняли новость о благоустройстве «с воодушевлением». Так, в сквере установили скамейки и урны, обновили газоны, высадили молодые липы, кусты спиреи и сирени, а также появилось новое декоративное ограждение.

Главной «изюминкой» сквера стали уличные тренажеры. Своим функционалом они не отличаются от типовых, однако оснащены специальными QR-кодами, что и делает их уникальными. Сканировав код, можно посмотреть видеоподсказки о том, как правильно выполнять упражнения. Отмечается, что заниматься на них могут и люди с ограниченными возможностями. Кроме того, в сквере установили новые игровые площадки для детей — на мягком покрытии.

Напомним, на Мытнинской улице открылась новая зеленая зона. Сквер благоустроили по проекту петербурженки Екатерины Кудрявцевой. Сегодня также завершилась реконструкция лесопарка «Сосновка» в Выборгском районе, где акцент сделали на спорт и культурный отдых — там появилась эстрада со скамейками для зрителей, теннисные корты, спортивные площадки. А уже завтра (успевайте!) петербуржцы совместно с активистами сообщества «Друзья Карповки» проведут открытую встречу по обсуждению развития и благоустройства шести общественных пространств Петроградского района.