Дочь генерального директора холдинга «Евроинвест» Дарья ­Васильева могла сделать блестящую карьеру в Лондоне, но предпочла вернуться в Петербург — она курирует направление альтернативных инвестиций и благотворительности в компании отца. «Собака.ru» она рассказала, почему ее поколение выбирает не деньги, а саморазвитие.

Пиджак Nanushka , рубашка Dries Van Noten (все — длт)

Окончив экономический факультет СПбГУ по специальности «экономика и управление фирмой», в магистратуру я решила поступать в Англии. Лондонская школа экономических и политических наук — двухлетняя магистратура, которая котируется как вторая в мире по менеджменту. Во время учебы в ней меня пригласили на работу в финансовый бутик, который занимался консультированием для инфраструктурных сделок и срочно нуждался в русскоговорящем сотруднике. Несколько лет я прожила в Лондоне, а год назад настала пора выбирать, где строить карьеру: оба пути были довольно перспективные, но я предпочла вернуться к семье в Россию.

«Евроинвест» — это девелопмент и инвестиции в производственный и строительный сектор. Бизнес строился свыше двадцати лет, он очень спокойный, уравновешенный, консервативный — надеюсь привнести в него новые тенденции. В компании я занимаю позицию заместителя гендиректора: веду направления альтернативных инвестиций и благотворительности, на мне общение с иностранными партнерами и взаимодействие с Ассоциацией выпускников СПбГУ — очень интересно этим заниматься. Зарплату я не получаю — компания оплачивает только квартиру, но у меня есть свой независимый источник дохода, с которым я комфортно себя чувствую. При этом в Лондоне у меня был весьма приличный оклад и еще проценты от сделок. Получается, я финансист-филантроп. (Смеется.) Работать ради заработка не самоцель. Я из другого поколения, мне релевантнее саморазвитие.

Свое первое портфолио ценных бумаг я решила собрать в тринадцать лет — в 2007-м. На следующий год, когда разразился глобальный финансовый кризис, конечно, очень расстроилась и разочаровалась в рынке. (Смеется.) Потом до восемнадцати лет я практически не тратила деньги — все заработанные или полученные в подарок средства отправляла на сберегательные счета и классические депозиты. А сейчас у меня такая политика: пятьдесят процентов дохода я отправляю на сбережения, а остальные пятьдесят инвестирую — в финансовые инструменты, свои или сторонние проекты.