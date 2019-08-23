Петербуржцы предложили разобрать стеклянный купол бизнес-центра «Невская Ратуша» на Дегтярном переулке, 11 — по их мнению, сооружение в виде летающей тарелки, изначально предполагающееся как общедоступная смотровая площадка, представляет собой «уродство в историческом центре города».

По мнению активистов, купол бизнес-центра, изначально позиционировавшийся как смотровая площадка, для горожан недоступен — кроме того, сооружение в виде летающей тарелки не вписывается в архитектурный ландшафт Петербурга.

«Город (налогоплательщики) платит за приобретение в собственность «Невской ратуши» ежегодно. А вот воспользоваться все равно невозможно. У нас справедливый вопрос. А нужен ли тогда этот уродливый купол? Давайте направим небольшую сумму из бюджета города на его разборку, а?», — пишут активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».

В ГБУ «Дирекция по управлению объектами административного назначения» в свою очередь говорят, что сделать «летающую тарелку» общедоступной не получится — объект не предусмотрен для посетителей, так как там установлено и эксплуатируется технологическое оборудование. «Конструктивные особенности не позволяют использовать купол атриума для проведения в нем массовых мероприятий, в том числе экскурсий. Доступ для посетителей не осуществляется», — констатировал руководитель ведомства Борис Ильин.