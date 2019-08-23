В сквере возле «Газпром Арены» на Крестовском острове вырубили ели, которые росли там рядами. Изменения заметили петербуржцы и поделились фотографиями в соцсетях, сообщив, что деревья «стали дровами».

В комментариях петербуржцы разделились на два лагеря. Одни сетуют на то, что «лучше бы стадион дровами стал», другие указывают на то, что деревья давно были мертвы — «потом такая упадет на кого, и все кудахтать начнут…». «Надо чаще по родному городу ходить. Эти ели у памятника С.М. Кирову погибли. Это было видно невооруженным взглядом. Правильное решение, новую аллею высадят. Лишь бы повопить диванным экспертам», — говорит Денис Куровский.

В пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга догадки петербуржцев подтвердили. Вырубка деревьев производилась для освобождения аллеи — на месте старых елей планируют посадить новые. «Болели 90% елей. Мы их вырубаем, вместо них высадят новые голландские ели, ростом не менее 4 метров. Гарантия на каждую ель — 2 года. То есть если с любой из них что-то случится, сразу поменяют», — сказал глава администрации Петроградского района Иван Громов. «Новые посадят, скорее всего голубую ель — так было сделано когда то на Московской у памятника», — верно предположили ранее жители города.

Проблема вырубки деревьев для петербуржцев стоит как никогда остро. Горожане борются за сохранность Муринского парка, в котором планируется строительство второй очереди спортивного комплекса Nova Arena — несмотря на сопротивление граждан, там все-таки началась вырубка деревьев. Также пытаются отвоевать сквер у музея Достоевского на Кузнечном переулке. Активисты провели акцию «Живой щит» в защиту зеленой территории, художники высказывались посредством арта, после чего власти города все-таки назвали вырубку сквера недопустимой — и теперь намерены защитить его буквой закона.

В Выборгском районе Ленобласти около Высокинского озера активно вырубается лес, несмотря на протесты жителей Приморского городского поселения. На этой территории планируется стройка угольного порта — и от деревьев начали избавляться еще до необходимых согласований и экологической экспертизы. Кроме деревьев страдают и виноградные лозы — коммунальные службы вырубили часть зеленой стены, которая более 20 лет обвивала дом №13 по переулку Пирогова.