Власти Петербурга перенесли сроки сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о переносе сроков сдачи трех новых станций метрополитена «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Ранее их обещали открыть к началу учебного года, 1 сентября.

По словам Беглова, главное сейчас — получить согласование всех служб, ответственных за безопасность новых станций. «Мы не хотим повторить опыт предыдущих станций, которые аврально доделывали перед чемпионатом мира, потом переделывали. Задача стоит открыть станции для пассажиров в сентябре», — сказал он.

Фрунзенский радиус метро — южный участок Фрунзенско-Приморской линии. Он включает в себя три новые станции «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы» и электродепо «Южное». Объем перевозок в первый период эксплуатации предположительно составит 997 тысяч пассажиров в сутки, а пропускная способность участка — 40 пар поездов в час.

Станции обещали ввести в эксплуатацию 1 сентября 2019 года. 19 июля по трем новым точкам на подземной карте города пустили пробный поезд — тогда специалисты отметили, что готовность объектов достигла отметки в 84%. Большое внимание будет уделено благоустройству территории вокруг вестибюлей станций. Чиновники отмечают, что работы будут проводиться с ориентацией на мнение жителей близлежащих районов города.

В октябре 2018 года «Метрострой» не выполнил план по строительству станций — он был готов всего на 22,4%. Тогда открытие новых станций было перенесено на май 2019. В январе стало известно, что правительство Петербурга расторгает контракты на строительство станций метрополитена с ОАО «Метрострой». Однако позже плановый срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» перенесли на конец 2019 года — тогда для врио губернатора Петербурга Александра Беглова ввод в эксплуатацию станций стал первостепенной задачей. 1 августа «Метрострой» показал, как выглядят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» за месяц до открытия — там проводили монтажные работы и уже тогда занялись благоустройством прилегающих к вестибюлю территории.

Другой проблемный участок — новые станции «зеленой» ветки. «Беговую» открыли в мае 2018 года. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт — тогда сообщали, что реконструкция займет около месяца. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка. За полгода с момента открытия новых станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом.