Вход в парадную доходного дома Елисеевых на улице Ломоносова, в декорациях которой редакция «Собака.ru» проводила съемку с олимпийской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой для премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», сделали платным. Теперь там будут проводить экскурсии.

Стоимость экскурсии составит 100 рублей — за эту сумму петербуржцы смогут не только посмотреть на неофициальную достопримечательность Петербурга, но и узнать об истории здания и его жильцах. За посещение можно заплатить банковской картой — после проведения транзакции экскурсантам выдадут чек (все законно!). Все собранные будут направлять на ремонт парадной.

«Парадная ромашка отличный пример торжества логики над невежеством и мракобесием. Не можешь победить — возглавь. По сотке с ротозея — и жильцы сыты, и Instagram пестрит лепниной на желтом, и консьерж улыбается. Домофон «5В». В любое разумное время суток. Не забудьте заглянуть во двор-колодец», — советуют петербуржцы в социальных сетях.

Доходный дом Елисеевых на улице Ломоносова, 14 по проекту архитектора Барановского был построен в 1892 году по заказу одной из богатейших купеческих семей России. Исключительная по оригинальности спиральная лестница, опоясывая круглую шахту лифта, объединяет площадки центрального и дворового корпусов. Вестибюль вполне соответствует пышно оформленному фасаду: он украшен массивной лепниной, резной балюстрадой и витражами.

Напомним, в доме Бака на Кирочной улице также решили проводить экскурсии — в благотворительных целях. Горожанам показали парадную с галереями и витражи, проведут по дворам и лестницам, а также рассказали об истории здания через призму различных эпох. Все собранные средства направят в поддержку дома, а также на ремонт парадной с галереями.