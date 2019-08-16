Стены Петропавловской крепости впервые полностью очистят от грязи

Стены Петропавловской крепости впервые в истории (с 1780-х годов!) полностью очистят от грязи. Реставраторы прибегнут к специальной технологии — с использованием мелкого кварцевого песка и под низким давлением, благодаря чему чистка будет осуществлена бережно.

«Кварцевый песок очень мелкий, и под очень низким давлением есть возможность осуществлять очень бережную чистку. Мы сегодня видели: все уходит сразу», — рассказала «Фонтанке» пресс-секретарь Музея истории Петербурга Ольга Скоробогатова, отметив, что работы планируются завершить к 1 сентября.

Подрядчиком работ выступят ООО «Краски Города», ранее проводившие противоаварийные работы у Меншикова бастиона Петропавловской крепости, и «РСК Антик» — непосредственный разработчик технологии очистки каменных блоков крепости. Стоимость работ оценивается в 400 тысяч рублей.

Это первая полная очистка стен Петропавловской крепости с момента их облицовки гранитов в 1779-1785 годах — до этого выборочную чистку проводили в начале 1950-х годов. По словам Скоробогатовой, увидеть результат получится сразу — гранитные блоки моментально посветлеют там, где их уже обработали кварцевым песком.

Петропавловская крепость была основана в мае 1703 года и является историческим ядром города по совместному плану Петра I и французского инженера Ламбера — 6 бастионов, соединенных куртинами, 2 равелина, кронверк. В 1779-1785 годах часть Петропавловской крепости облицевали гранитом, в это же время был придан торжественный вид Невским воротам и Комендантской пристани. Под аркой ворот оформлена «Летопись катастрофических наводнений» — ней отмечены наивысшие подъемы воды.

Напомним, в марте, во время археологических работ на территории Петропавловской крепости ученые обнаружили деревянно-земляной вал. Он находится на глубине в несколько метров под уже существующей каменной постройкой и может быть признан фактическим началом Петербурга. А в сентябре у стен Петропавловской крепости пройдет Санкт-Петербургский Международный морской фестиваль.