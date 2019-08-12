Жители дома Довлатова на Рубинштейна отказали организаторам фестиваля «День Д» в площадке

Жители дома №23 по улице Рубинштейна, в котором долгое время жил писатель Сергей Довлатов, отказали организаторам фестиваля «День Д» в проведении мероприятия на своей территории. Ранее планировалось, что городской праздник пройдет во дворах дома, однако теперь он может обосноваться на Щербаковом переулке или парковке неподалеку.

В настоящий момент организаторы фестиваля «День Д», посвященного памяти писателя Сергея Довлатова, в экстренном порядке ищут новую площадку для проведения мероприятия. Горожанам предлагают два варианта — Щербаков переулок со сквером Маневича и парковка супермаркета на улице Рубинштейна.

«Друзья, у нас форс-мажор: жители дома Довлатова не дают нам согласие на проведение фестиваля у территории дома. Поэтому мы в экстренном режиме ищем новый вариант: Щербаков переулок или парковка Ленда. Мы очень хотим оставаться максимально близко к дому Довлатова, поэтому готовы также услышать ваши предложения по месту проведения фестиваля», — говорится в сообщении организаторов.

Напомним, ежегодный фестиваль памяти Довлатова и его времени «День Д — 89», который не состоялся в прошлом году, пройдет в этот раз 31 августа и 1 сентября. Главная тема мероприятия — 1989 год, время «перестройки и оптимизма» и время, когда произведения Довлатова вернулись в Россию. При этом в Москве также проведут свой «День Д». Финансирование в 2019 году на проведение фестиваля получили сразу две организации, Дом культуры Льва Лурье и московский журнал «Октябрь», что, по мнению Лурье, является «рейдерским захватом».

Ранее, в 2018 году, в Петербурге провели «Пол-День Довлатова» — тогда оригинальный фестиваль отменился из-за проблем в финансировании. А еще в апреле этого года в сквере Довлатова установили новую табличку — на ней изображены сам писатель и пес — видимо, фокстерьер Глаша. А еще памятник Сергею Довлатову установили на улице Рубинштейна 4 сентября 2016 года. Позже фигура была демонтирована, а, когда вернулась на свое законное место, была облита машинным маслом и превращена в помойку.