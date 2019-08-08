Думская улица стала пешеходной по выходным и праздничным дням

Вся Думская улица и часть прилегающей к ней улицы Ломоносова стали пешеходными по выходным и праздничным дням. Там появились соответствующие дорожные знаки, установку которого курирует ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».

Ограничение движения автотранспорта было введено на Думской улице и части улицы Ломоносова 26 июля — об этом говорят соответствующие знаки 5.33 «Пешеходная зона», которые действуют в выходные и праздничные дни. Кроме того, с 22:00 до 07:00 там введет запрет на остановку транспортных средств.

В свою очередь главную ресторанную улицу города, Рубинштейна, также планируют сделать пешеходной — парковка автотранспорта станет платной, а движение ограниченным по выходным и праздничным дням. Соответствующее решение обсуждается администрацией Центрального района как альтернатива полному прекращению движения.

Напомним, администрация Центрального района Петербурга приняла решение сделать Думскую улицу пешеходной в выходные и праздничные дни в апреле этого года. Пока главную пьяную улицу города пытаются «урезонить», вспоминаем наш гид по Думской: корреспондент «Собака.ru» весь уикенд стенографировал в засаде на ночной Думской и открыл смысл жизни в водке, понял, где найти мужа из ниоткуда и возненавидел Петра I.