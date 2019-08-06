За состоянием водителей такси начнет следить камера мониторинга усталости

За состоянием водителей такси будет наблюдать специальная камера мониторинга усталости. Технология проследит за состоянием таксиста по 68 точкам его лица, отметит частоту и длительность моргания, зевки и наклоны головы и запретит сотруднику доступ к новым заказам, если он выбился из сил.

Разработчиком выступил резидент «Сколково», специалист по системам компьютерного зрения VisionLabs, программное обеспечение создали в «Яндекс.Такси». Полученную информацию камера, закрепленная на лобовом стекле автомобиля, сможет обработать без подключения к интернету, после чего предупредит водителя или самостоятельно отключит его от новых заказов, если тот слишком устал.

Тестирование системы пройдет на нескольких тысячах автомобилей «Яндекс.Такси», а также таксопарка Uber Russia. «В перспективе камера могла бы стать рыночным продуктом, который был бы полезен, например, дальнобойщикам или людям, совершающим длительные поездки на автомобиле», — говорят в компании. Подобные технологии в настоящее время также тестируют другие сервисы заказа такси — например, систему обмена данными о времени водителей на линии.

Напомним, сервисы онлайн-заказа такси начали тестировать новую систему обмена данными о времени работы водителей, которая позволит сократить число происшествий на дорогах, происходящих по вине уставших таксистов. Петербургский таксист создал собственный YouTube-канал о сложной жизни водителя, в котором жалуется на систему и рассказывает о способах дополнительного заработка за рулем. А еще «Яндекс.Такси» разрешит пассажирам самостоятельно выбирать музыку, которая будет играть в салоне во время поездки. Все для пассажиров — ведь Россия возглавила мировой рейтинг по выгодности такси.