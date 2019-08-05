У скульптурного юноши на фасаде доходного дома Кирилловых в Петроградском районе вместо головы появилась камера видеонаблюдения. Арт-объект «Пугало» авторства петербургского художника и фотографа под псевдонимом Lonesome_Grass призван обратить внимание на «наигранную защиту», которая «способна пугать только птиц».

Голова скульптурного юноши на фасаде дома была утеряна два года назад — тогда ее сбил горожанин, после чего архитектурная деталь так и не была возвращена на место. Теперь безголовая фигура стала городским арт-объектом, поднимающим проблему одержимости безопасностью, которая, по мнению автора, «призвана внушить уважение и страх, но, как и огородное пугало, способна пугать только птиц».

«Современное общество одержимо безопасностью. Камеры видеонаблюдения, рамки металлоискателей, выборочная проверка — но имеет ли вся эта безопасность хоть какой-то смысл, способна ли она остановить злоумышленников и вандалов? Очевидно, что нет. Эта наигранная защита призвана внушить уважение и страх, но, как и огородное пугало, способна пугать только птиц. Весь этот театр безопасности только создает значительные неудобства простым гражданам, но не мешает злоумышленникам и служит средством насилия в руках властей», — говорит автор арт-объекта Lonesome_Grass.

Доходный дом Кирилловых на Большой Пушкарской, 3 возведен в 1908 году по проекту архитектора Д. Фомичева в стиле эклектика. Имеет два фасада, построенных с разницей в 8 лет — левая часть постройки выполнена еще в 1900 году архитектором Н. Бреевым. В 2001 году здание внесено Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».