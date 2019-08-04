В Петербурге потеплеет погода до 20 градусов уже в эту среду

Хорошие новости: в Петербург возвращается теплое лето. По словам научного руководителя Гидрометцентра России, дневная температура превысит двадцатиградусную отметку к третьему дню недели. «Уже в среду к нам будет поступать воздух северной Атлантики, это будут умеренно-теплые воздушные массы. В ночь на среду температуры будут низкие, а дневные даже превысят 20-градусную отметку: 20-21 градус», – заявил он в ТАСС.