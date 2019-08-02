В здании Биржи на Васильевском острове откроют музей геральдики — с экспонатами из архивов Эрмитажа

К 2022 году в здании Биржи на Васильевском острове планируют открыть Музей геральдики. Сооружение, которое занимает центральную часть ансамбля Стрелки, передали Эрмитажу еще в апреле 2014 года — сейчас в здании проходит масштабная реставрация, по завершении которой главный музей Петербурга перевезет туда часть своих архивов.

В экспозиции нового выставочного комплекса представят материалы из архивов Государственного Эрмитажа. «Богатство нашей коллекции позволяет нам сделать, действительно, настоящий музей геральдики, рассказать о геральдике во всем ее разнообразии. Сейчас мы обсуждаем концепцию каждого зала, потом займутся уже наши дизайнеры тем, какими будут витрины», — рассказал заместитель гендиректора Эрмитажа по научной работе, государственный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов.

Открытие музея запланировано на 2022 год. «Сейчас идут работы на фасадах. Обещают, что к концу года эти работы будут закончены, и в будущем году будут заниматься уже внутренней отделкой. Если график будет выдержан, то мы рассчитываем, что мы, может быть, в 2022 году сможем музей открыть», — добавил Вилинбахов. По его словам, в экспозицию войдут изображения гербов, печати, военные и гражданские вещи, кареты с гербами, фарфор, стекло, столовые сервизы, знамена, штандарты и другие предметы. На втором этаже здания расположится музей наград.

Здание Биржи на стрелке Васильевского острова построено в 1805-1816 годах по проекту архитектора Жана Тома де Томон в стиле позднего классицизма. С 1939 года в здании располагалась экспозиция Центрального военно-морского музея, который переехал в 2013 году специально созданные для него помещения на Крюковом канале.