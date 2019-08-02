В Кронштадте переправу на Пеньковом мосту, покрытую чугунными шашками по примеру примеру нью-йоркских и бостонских мостовых, заменили на обычный асфальт.

Фотографию видоизмененного моста опубликовали сегодня в Twitter. Петербуржцы заволновались за местную достопримечательность, однако выяснилось, что это временная мера: чугунные шашки отправились на реставрацию, в это же время мост временно заасфальтировали. Работы планируют завершить не позже октября.

Ремонтирует Пеньковый мост компания ООО «КАСТ». Так, общая стоимость работ обойдется в 60,9 млн рублей. Пеньковый мост через Обводный канал построили в 1837 году. Его название связано с канатным заводом , в котором находился пеньковый сарай. Из-за уникальных шашек, которые сейчас реставрируются, петербуржцы прозвали эту мостовую «кружевной».