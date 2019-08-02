Диана Вишнева: «Мой главный принцип воспитания сына — наблюдать и не стремиться реализовать собственные амбиции»

Ей говорили: «Данных недостаточно», — а она стала балетной суперзвездой, говорили, что с рождением ребенка сцена заканчивается, а спустя год после рождения первенца Рудольфа Виктора она танцует в Петербурге российскую премьеру уникальной виртуальной постановки «Сны Спящей красавицы», над которой работали соавторы Бьорк и Леди Гаги. Каждое интервью с примой Мариинского театра Дианой Вишнёвой для директора отдела моды Ксении Гощицкой работает как лучший мотиватор на свете, а вы продолжайте платить миллионы за странные советы коучу Тони Роббинсу.

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«До его появления я ничего не знала про любовь» Главное событие в моей жизни — рождение Рудольфа Виктора. Этот ребенок творит чудеса. Он вселил в нас такую любовь и радость, что теперь присутствие в мире освещено новым солнцем. Я поняла, что до его появления ничего не знала про любовь. Как будто был классицизм, а настал импрессионизм. Появилось ощущение познания. Он еще больше сплотил нашу семью: Руди объединяет нас, как континенты, не делая для этого, по сути, ничего. Он, как и все в моей жизни, появился именно в тот момент, когда был особенно нужен. В какой-то момент я оказалась в некотором тупике, мне было самой с собой трудно: статус, ответственность — и вроде бы справляешься, но присутствует какая-то гнетущая тяжесть. У меня закончился этап в American Ballet Theatre, новый проект был в стадии подготовки, и было понятно, что это займет несколько лет. И сын выбрал идеальное время прихода в мир: мое восстановление после родов закончилось ровно к премьере. Этот малыш понимает все. Несмотря на то что он очень ко мне привязан, он не протестует, когда я ухожу на ежедневные репетиции или важные встречи. Руди действительно особенный, и я так говорю не только потому, что я мама. У него мудрая душа.

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«Я понимаю, что кто-то может прыгнуть выше своей головы, как я, а кто-то нет. Тем не менее нужно пробовать» Что с его рождением изменилось в моем репертуаре? Жизнь. Во всех ролях появилась жизнь. Вернуться в форму после беременности мне помогла техника гага Охада Нахарина, которая предполагает работу без зеркала: через чувствование тела, связок, мышц, материи на клеточном уровне. Более того, гага дает долголетие: ты сотрудничаешь с телом, а не укрощаешь его, как нас учили с детства в Академии Вагановой. Ты начинаешь с телом договариваться. Поиском практик я занималась давно, поэтому точно знала, что мне подойдет. Йога или силовые тренировки в моем случае неэффективны. Я подключила остеопатию и айкуне — любые изменения в голове начинаются через импульсы в теле — и терпеливо разрабатываю связки, суставы, пластику. Если я чувствую, что что-то дается мне сложно, тут же включается азарт. Мне в детстве часто говорили: «Невозможно по твоей природе тела», — и в этот момент загорался перфекционизм, я готова была себя истязать, изорвать в клочья, чтобы сделать это движение. Я всегда шагала дальше своих возможностей. На одном из моих мастер-классов у меня вылетела фраза: «Нельзя себя жалеть!» Но я понимаю, что кто-то может прыгнуть выше своей головы, как я, а кто-то нет. Тем не менее нужно пробовать. Я вижу, как много у людей страхов. И конечно, мне не всегда понятно, почему я, даже рискуя, не боюсь. А мои риски намного выше. И я этот шаг делаю, а другие — нет. И единственное, чего я бы пожелала своему сыну, — жить на максимуме. Не жалеть себя в хорошем смысле. Пробовать, чувствовать, уметь себя занять, чтобы не было скучно с самим собой.

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«Мы встретились уже в зрелом возрасте, каждый со своими шрамами и ранами. Но случился союз души и сердца» Я бы очень хотела, чтобы Рудольф унаследовал широту взглядов моего отца. Мне кажется, она формируется тогда, когда ты даешь ребенку широту возможностей. Папа всю жизнь был для меня примером поведения, честности, ответственности, отношения к людям — это такая высота, что мне долгое время было трудно найти спутника жизни. Я очень бы хотела, чтобы это природное благородство и настоящий внутренний стержень передались сыну. И муж у меня самый замечательный — балерине с таким графиком и ритмом непросто иметь семью. Костя меня оберегает. Я не ожидала, что он все возьмет на свои плечи. Мы встретились уже в зрелом возрасте, каждый со своими шрамами и ранами. Но он как-то сделал все так, что случился союз души и сердца. Это больше, чем просто отношения муж — жена, что позволяет нам двигаться вперед, переживать любые сложности, спотыкаться, но держаться вместе. Мы из настолько разных сфер, что все факты говорили о том, что мы не должны встретиться, — настолько он был далек от балета. Кажется, когда мы познакомились на Олимпиаде в Китае, он даже не знал, кто я. Но судьба, звезды и обстоятельства сложились именно так, поэтому я каждому желаю здоровья и судьбы.

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«Балет — непростая история: столько поломанных судеб и немного тех, кто действительно смог чего-то добиться» Меня часто спрашивают, в честь кого я назвала Рудольфа. Сразу вам скажу, это не то, о чем вы подумали! (Смеется.) До последних дней беременности имя было совсем другим. Я перебирала возможные комбинации все девять месяцев. Второе имя — Виктор — пришло почти сразу, в честь моего отца. К тому же у него очень красивое значение — «победоносный». Имя Рудольф мне всегда очень нравилось, но, конечно, я опасалась ассоциаций с Нуреевым, поэтому не воспринимала особенно всерьез. Но мой муж, Константин Селиневич, заметил: «Если не у тебя будет сын Рудольф, то у кого?» И, когда Руди появился на свет, все сомнения как-то разом отпали. Я придерживаюсь идеи, что в сочетании имени и отчества должна присутствовать буква «р». Она придает характеру твердость. Поэтому мне очень понравилось, как в этом имени звучит раскатистая «р» — эта буква будто дает силу, стержень, мужское начало. Тем более что в переводе имя Рудольф трактуют как «сильный вожак». Это красивое, довольно редкое имя. Помню, тогда я сказала Косте: «Если у нас будет второй сын, сразу предупреждаю, что не виновата: еще одно мое любимое имя — Вацлав!» (Смеется.) Другой популярный вопрос, будет ли он танцевать. Так вот, интуиция мне подсказывает, что нет. (Смеется.) Для мальчика, даже если у него уникальные данные, балетная профессия очень сложна. В сорок лет карьера заканчивается. Женщина может себя реализовать в семье, в материнстве, а у мужчины не так много возможностей — стать педагогом или художественным руководителем театра, но это тоже определенное призвание. На свете много непростых профессий, но балет — особенная история: столько поломанных судеб и немного тех, кто действительно смог чего-то добиться, стать счастливым и реализованным в профессии.

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«Я в своей жизни часто ошибалась, влюбляясь в талант, а не в человека» Мой главный принцип воспитания — наблюдать, прислушиваться к ребенку и не стремиться реализовать свои собственные амбиции. Самое важное, что могут дать родители, — это любовь и эмоциональная близость. Мы в ответе за своих детей тем, что наши слова и поступки отражаются на них. Твое поведение, воспитание, культура жизни формируют характер. В то же время в маленьком человеке нельзя растворяться и забывать про себя. Это обычно выходит боком, кто-то обязательно начнет винить другого. Я считаю, что чем больше дети включены во взрослую жизнь, тем лучше. Я, например, всегда ненавидела отдельные детские столы или специальные праздники, мне всегда хотелось проводить время на равных. Ко мне часто подходят маленькие балеринки, и я их настраиваю: «Вы понимаете, что должны лучше? За вами прогресс, а не регресс. Я все сделала, что могла, в своем поколении, теперь слово за вами. Удивите меня!» Они, конечно, смотрят недоверчиво — как это? Ты же для них выше всех. Я ведь тоже опиралась на других звезд, но понимала, что должна привнести что-то другое. Я безумно счастлива, когда вижу талант, это для меня сравнимо с экстазом. Я в своей жизни часто ошибалась, влюбляясь в талант, а не в человека. Человеку-ремесленнику достаточно зоны комфорта, у него есть потолок. У таланта потолка не бывает. Но это узы: ты служишь своему таланту и, как только перестанешь, двери закроются. Раньше я не до конца понимала, насколько тяжелая работа — балет, так была увлечена процессом. Огромное количество ограничений! Хочется попробовать что-то другое, а все равно — к станку. И я иду дальше, пока есть силы. Я осознаю, что уже могу остановиться, что заслужила право на такой выбор, но ко мне все время слетаются новые возможности, которые я не могу не использовать. И чем больше я сделаю, тем прочнее будет платформа для жизни у моего сына. А дальше он сам решит, как ею распорядиться.

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«Полностью виртуальный балет ,,Сны Спящей красавицы“ оформил соавтор Бьорк, а костюмы придумал дизайнер Леди Гаги» Рождение Рудольфа никак не повлияло на мои проекты. Мы переименовали студию, которая быстро развивается, в Studio Context, чтобы не было путаницы с событиями фестиваля. Сам фестиваль с новой командой переходит с недельного формата на ряд событий в течение всего года. 22 августа на сцене во дворе здания «Бутылка» на Новой Голландии мы покажем специальную программу — постановки победителей конкурса молодых хореографов, а я танцую соло из балета Switch Жан-Кристофа Майо из моей третьей сольной программы «Грани». Затем последуют зимняя и летняя программы с гастролями зарубежных компаний, лекциями и паблик-токами, мастер-классами. В данный момент мы планируем расписание на 2022 год.

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«Мы хотим расширить границы балета» И конечно, я очень жду наше инновационное шоу «Сны Спящей красавицы». Мне очень важно, что российская премьера стартует в Петербурге — 14 и 15 сентября на Новой сцене Мариинского театра, дальше Москва и тур по российским городам. Цель этой постановки — расширить границы балета и привлечь новую аудиторию. Это история не только для тех, кто ходит в театры на мои спектакли или проекты, связанные с моим именем. Конечно, ее нельзя назвать массовой — это интеллектуальное представление, которое может быть серьезным впечатлением для насмотренных в области танца людей, но может и просто невероятно вдохновить зрителей красотой и необычностью действия на сцене: любители рейвов оценят электронную музыку, дети придут в восторг от того, что увидят виртуальную компьютерную игру монстров на гигантском экране. И это — впервые в балете! — полное погружение в виртуальность. Я не просто внедряю себя в нее, я управляю ею в системе координат с помощью вшитых в костюм сенсоров. На этот абсолютный эксперимент мы решились с командой лучших художников и артистов со всего мира, которых подбирали по принципу максимального синтеза жанров. Хореографу Эдварду Клюгу удалось собрать балет, перформанс и 3D-проекцию в одно эпическое полотно. Оформил спектакль Тобиас Греммлер, соавтор Бьорк, костюмы придумал Барт Хесс, известный по работе с Леди Гагой, а музыке Чайковского вторят треки электронного трио Noisia.

На странице справа: серьги Ice Cube, Chopard (ДЛТ), боди и легинсы «Татьяна Парфенова» х «Тело х Душа», туфли Louis Vutton

«Твой мир — придуманный или настоящий? Ты живешь картинками или не потерял себя?» Было очень сложно осваивать виртуальное пространство. Во-первых, технически: обилие разных устройств — это бесконечное ожидание, пока одно зарядится, другое погаснет. Ты не отвечаешь только за себя и свое движение, координируешься не с живыми партнерами, а с аватарами. Во-вторых, было трудно выстраивать диалог с придуманными персонажами, чтобы он не казался плоским или непонятным. В-третьих, технологии — это огромные деньги, поэтому ты постоянно в стрессе: надо успеть. Только лишь подготовительный процесс занял два года, репетиции длились четыре месяца, а спектакль все еще доводится и совершенствуется. Самое интересное, что и для техников многое было в новинку — мы все время экспериментировали. Нас интересовало, что же снилось Спящей красавице долгие сто лет. Тема иллюзорности, смещения реальности, биполярности мне очень близка. Твой мир — придуманный или настоящий? Глобализация, Интернет, медийность: ты живешь картинками или не потерял себя? Посмотрите, дети не отлипают от планшетов и теряют социальные навыки. Что на самом деле сон, а что явь? В нашем перформансе мы не даем ответов, предлагая каждому решить это самостоятельно.