Смольный обяжет девелоперов проектировать зеленые зоны возле строящихся объектов

Смольный планирует обязать девелоперов вносить в проекты строящихся объектов создание новых зеленых зон, а также сохранять уже существующие парки и скверы при возведении зданий. Соответствующее постановление внесут в Правила землепользования и застройки Петербурга.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность сохранения существующих и создание новых зеленых зон в городе. Парки и скверы должны быть не только учтены при строительстве, но и проект возведения новых объектов необходимо передавать на согласование петербуржцам. «Голос жителей должен быть самым значимым», — сказал он.

Постановление об обязательном сохранении, а также проектировании новых зеленых зон будет внесено в Правила землепользования и застройки Петербурга в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Изменения приведут к увеличению количества зеленых пространств и позволят ограничить максимальное количество жилой площади в границах земельного участка в отсутствие проекта планировки.

Уже сейчас новая редакция правил уже сейчас предусматривает появление трех новых участков в Калининском, Петроградском и Пушкинском районах. «Эти изменения позволят исключить несбалансированную точечную застройку, закрепить правовым способом обязательства застройщиков и города по объемам и срокам строительства объектов жилой, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры», — отмечают в пресс-службе Смольного.

Напомним, эксперты рассказали, что общественные пространства и их появление в Петербурге станет решением проблемы несанкционированных свалок и благоустройства города. Ранее в городе от застройки спасли набережную реки Смоленки, а в скором времени в порядок приведут набережную реки Карповки, Ивановский карьер и набережную реки Оккервиль.