Эксперимент: как корреспондентка «Собака.ru» месяц не выбрасывала мусор из дома

Ежедневно все мы производим отходы, которые проживут дольше нас, но не осознаем этого, потому что быстро от них избавляемся. Чтобы выяснить, сколько мусора остается от одного человека, корреспондентка «Собака.ru» Софья Зима решила провести эксперимент: месяц она собирала дома все упаковки и бутылки от купленных товаров. В результате она создала фотопроект, на котором весь накопленный мусор постепенно поглощает ее, а теперь рассказывает о своем опыте.

Результат первой недели

Путь к экосознательности Всего год назад я пришла на свое первое экоинтервью с кофе в одноразовом стаканчике. Тогда я была уверена, что он безвреден – можно догадаться, что уровень моей осознанности был не слишком высок. Постепенно я погружалась в проблему, отказалась от одноразовой посуды, начала разделять отходы и сдавать их на переработку. Сейчас я стараюсь транслировать ценности осознанного потребления – через тексты и лекции. Но от слов я решила перейти к делу. Идея эксперимента Кругом трубят о мусорной катастрофе: в мире ежегодно производят 330 миллионов тонн пластика, полигоны переполняются – в Ленобласти, например, они исчерпаны на 95%. При этом многие забывают, что человек и есть разносчик этой мусорной заразы: я, ты, твоя семья и коллеги. Мы не замечаем объем выбрасываемых нами отходов, потому что привыкли регулярно избавляться от них. Сейчас публикуют много статистических данных: например, каждый ребенок использует более одной тонны не перерабатываемых подгузников, а в странах Европейского союза ежегодно расходуется 36 млрд пластиковых трубочек. Но все это кажется чем-то далеким, тебя не касающимся. Поэтому мне захотелось узнать, насколько лично я загрязняю окружающую среду, какой объем отходов создаю? Чтобы выяснить это, я решила провести эксперимент – не выносить мусор из дома в течение месяца. Его основная задача заключалась в том, чтобы наглядно показать, в каких масштабах мусорит один человек. Для этого все отходы, создаваемые мною не только в квартире, но и за ее пределами, я собирала вместе: носила в рюкзаке использованные упаковки, отказавшись от общих урн. Как говорится, все в дом.

Результат второй недели

Первые попытки комом Попыток реализовать идею было несколько. Сначала я хранила дома весь мусор, в том числе и остатки еды. Но спустя неделю поняла, что продолжать эксперимент невозможно: дышать в квартире быстро стало нечем, неистовое амбрэ от бананов, яичных скорлупок и кусочков курицы атаковало уже у входной двери, поэтому челлендж был завершен. После долгих проветриваний я вновь начала собирать отходы, только в этот раз все же выбрасывая пищевые. Через две недели мне пришлось уехать на 10 дней, поэтому эксперимент был приостановлен. Вернувшись домой, я поняла, что не так уж тщательно отделяла продукты – дома снова стоял отвратительный смрад. Вооружившись резиновыми перчатками, я начала изучать содержимое пакетов и обнаружила там черную плесень, растекающиеся остатки творожка и затхлые крошки от пирожных – и винить в этом было некого, кроме самой себя. Так я пришла к выводу, что отсутствие очевидных остатков еды не гарантирует качественный результат эксперимента и что упаковку непременно нужно мыть. Когда я руками перебирала отходы и пыталась не дышать носом, мне было очень противно. Но я поймала себя на мысли: «Стоп. Почему меня должно воротить от того, что является частью меня и моей жизнедеятельности? Это мой мусор, и я имею прямое отношение к нему. Это тоже самое, если бы мне было противно от самой себя». Тошнить перестало: полезно стать ближе со своим мусором, перестать бояться его запаха и не относиться к нему, как к чему-то гадкому. Вторсырье – такой же продукт, который видоизменился под твоим воздействием, и он – твой. Мне кажется, важно это понять. Когда «1 month Challenge» состоялся С третьей попытки у меня все-таки получилось провести эксперимент: удалось продержаться 30 дней и собрать у себя дома 21 стеклянную бутылку и 17 пластиковых, 14 пластмассовых контейнеров и около 5 пакетов с мусором, в которых намешано все подряд. Стоит отметить, что я живу одна, поэтому отслеживать количество отходов не составило труда. В один из дней месяца ко мне приходили в гости друзья – после вечеринки количество стеклянных бутылок и пачек из-под чипсов ощутимо возросло, все это я решила записать на свой счет. Главное, что меня удивило – тот факт, что я одна создаю такое количество мусора. Сразу в голове возникают вопросы: а сколько накапливается за один год, а за всю мою жизнь? Сколько производят еще 7,5 млрд. человек? Я просто заглянула к себе в ведро – этого уже было достаточно, чтобы ужаснуться. Открытий оказалось даже больше, чем я ожидала. Например, при разделении отходов на органические и неорганические я поняла, что почти всю мою урну заполонила упаковка, которая чаще всего сделана из смешанных материалов, из-за чего ее нельзя потом сдать на переработку. Это сподвигло меня пересмотреть свой привычный набор товаров и поменять его.

Результат третьей недели

Во время эксперимента я также заметила, что стабильно раз в неделю мне приходится выносить из дома пакет с остатками еды или испорченными продуктами, которые я не успела съесть. Тогда я задала себе вопросы: почему вообще я выбрасываю еду? Это нормально? Очевидно, что нет: треть всех продуктов в мире отправляется на помойку, и в это же время 820 млн людей на планете голодает. Кажется, что когда живешь один, гораздо проще распоряжаться содержимым холодильника. Но при сегодняшнем огромном выборе сложно понять, чего ты действительно хочешь. Эксперимент наглядно показал, что мне необходимо более ответственно и рационально подходить к покупкам, теперь я стремлюсь к тому, чтобы у меня вообще не оставалось никаких пищевых отходов. К тому же, так можно сэкономить. Съемки фотопроекта Мы с моим мусором через многое прошли, и по окончании эксперимента я решила продемонстрировать его людям с помощью фотопроекта. Я собрала команду, которая помогла мне с визуальным оформлением: в нее вошли фотограф и арт-директор Катя Пиль, декоратор и стилист Екатерина Зарукина, а моделями выступили Иван Шкулипа и я. Четыре снимка показывают человека в разных амплуа, но при этом везде его окружает мусор, с каждым кадром увеличивающийся в объемах. Съемки длились три часа – мусорному человеку Ивану пришлось нелегко. Сначала мы полностью обмотали его пакетами и упаковками, после чего скотчем прикрепляли остальные отходы. Сложнее всего было создавать последний кадр, так как необходимо было задействовать все накопленное. Но упаковок оказалось так много, что часть все же пришлось просто вывалить на стол. На снимках можно заметить, что некоторые привычные названия марок продуктов искажены: например, на чипсах написано «жри» или «жрать», вместо «паштета из печени» – «цирроз из печени».

Весь мусор, накопленный корреспонденткой за месяц