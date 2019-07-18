В Петербурге предложили ограничить скорость движения электросамокатов по тротуарам

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час.

Цивилев указывает на «слепые зоны» в своде правил дорожного движения РФ — в нем «никаких ограничений скорости для категории «пешеход» не установлено, и максимально допустимая скорость электромеханических транспортных средств (ЭМТС) при движении по тротуарам не регулируется», поэтому столкновения с пешеходами не могут быть зафиксированы в качестве аварии.

В ближайшее время депутат проведет круглый стол с участие представителей ГИБДД Петербурга и Ленобласти, Комитета по транспорту, Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга и представителей различных общественных организаций, по итогам которого планируется выработать рекомендации для владельцев электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств в Петербурге.

Однако ограничить скорость движения по тротуарам на законодательном уровне пока не получится — в данный момент Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения только продолжает исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих электрические средства передвижения.