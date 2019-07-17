Петербургские активисты высадят деревья на площади Восстания
Петербургские активисты высадят деревья на площади Восстания. Проект по возвращению зеленой зоны отстаивался горожанами почти год, однако «зеленый свет» администрация Петербурга дала только сейчас.
В скором времени на пустующей площади, со стороны гостиницы «Октябрьская» и Песковского переулка, появятся три редких крупномерных клена Globosum. Все работы петербургские активисты организаций «Центральный район за комфортную среду обитания», «Красивый Петербург» и «Деревья Петербурга» проведут самостоятельно.
Для того, чтобы осуществить задуманное, необходимо заменить грунт — расчетная стоимость работ составляет 11 тысяч рублей. Также необходимо доставить деревья стоимостью 99 тысяч на площадь — услуга оценивается в 5 тысяч рублей. Общая стоимость проекта — 114 тысяч рублей. Активисты запустили краудфайндинговый сбор — по их словам, «каждые 100 или 500 рублей помогут вернуть деревья на площадь Восстания».
«Почти год общественники бились в официальной переписке с комитетами над вопросом легальной посадки деревьев силами жителей Петербурга. Из целого перечня адресов активисты выбрали наиболее знаковый и важный для нас всех. Все средства, собранные свыше 114 000 рублей, мы потратим на изготовление приствольных решеток или на покупку и посадку деревьев по другим согласованным адресам», — отмечают петербуржцы.
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