Петербургские активисты высадят деревья на площади Восстания. Проект по возвращению зеленой зоны отстаивался горожанами почти год, однако «зеленый свет» администрация Петербурга дала только сейчас.

В скором времени на пустующей площади, со стороны гостиницы «Октябрьская» и Песковского переулка, появятся три редких крупномерных клена Globosum. Все работы петербургские активисты организаций «Центральный район за комфортную среду обитания», «Красивый Петербург» и «Деревья Петербурга» проведут самостоятельно.

Для того, чтобы осуществить задуманное, необходимо заменить грунт — расчетная стоимость работ составляет 11 тысяч рублей. Также необходимо доставить деревья стоимостью 99 тысяч на площадь — услуга оценивается в 5 тысяч рублей. Общая стоимость проекта — 114 тысяч рублей. Активисты запустили краудфайндинговый сбор — по их словам, «каждые 100 или 500 рублей помогут вернуть деревья на площадь Восстания».

«Почти год общественники бились в официальной переписке с комитетами над вопросом легальной посадки деревьев силами жителей Петербурга. Из целого перечня адресов активисты выбрали наиболее знаковый и важный для нас всех. Все средства, собранные свыше 114 000 рублей, мы потратим на изготовление приствольных решеток или на покупку и посадку деревьев по другим согласованным адресам», — отмечают петербуржцы.