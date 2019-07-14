Из-за репетиций парада ко дню ВМФ перекроют мосты через Неву и две набережные

В Петербурге из-за репетиций Главного военно-морского парада ко дню ВМФ перекроют мосты через Неву — об этом сообщают в пресс-службе КРТИ.

Не получится проехать по Благовещенскому мосту 16, 17, 19, 20, 22 и 29 июля в промежутке с 5:00 до 6:15 утра. А с 4:55 до 6:15 перекроют Дворцовый мост, с 4:50 до 6:15 — Троицкий мост, а с 4:45 до 6:15 — Литейный.

Ограничения также коснутся нескольких улиц. Таким образом закроют Адмиралтейскую набережную, Сенатскую площадь, а также Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста 16 и 19 июля в период с 19:30 до 22:00.

Напоминаем, что день ВМФ в этом году пройдет 28 июля. Ранее прогулки по петербургским рекам и каналам временно запретили, причиной отмены маршрутов стала подготовка к параду ВМФ.