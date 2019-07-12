Полигоны для бытового мусора в Ленинградской области исчерпаны на 95%. Такая же картина наблюдается в еще четырех регионах России — Ингушетии, Алтайском крае, Башкирии и Калмыкии. По данным аналитиков, к 2024 году подобную участь ждет еще 15 регионов страны.

Ежегодно в России образуется порядка 70 миллионов тонн бытового мусора. На сегодняшний день от коммунального мусора можно избавиться тремя способами — вывезти на полигон или свалку, отправить на мусоросжигательный завод или переработать ту часть, которая для этого пригодна. По данным Минприроды, последним вариантом утилизации подвергается порядка 7% отходов.

«Многие полигоны твердых коммунальных отходов близки к исчерпанию своей проектной вместимости. Такая проблема существует в Республике Ингушетия (использовано 96% от проектной мощности), Ленинградской области (95%), Алтайском крае (95%), Республике Башкортостан (92%), Республике Калмыкия (88%) и в ряде других регионов», — приводит статистику Росприроднадзор.

Напомним, ранее эксперты подсчитали сумму экологического ущерба, нанесенного природе России в результате нарушения правил охраны окружающей среды — за 2018 год она составила 12 миллиардов рублей. Госдума ужесточила штраф за неуплату экологического сбора — им облагаются компании за невыполнение норм утилизации отходов, которые образуются после использования товаров и упаковки.

8 апреля на Невском проспекте прошел эко-протест. Не смотря на то, что, по словам активистов, городской парламент митинг не согласовал, они вышли на улицу с плакатами против свалок и за раздельный сбор мусора. Летом в «Мега Парнас» открывается единый пункт для раздельного сбора мусора. Супермаркеты обяжут принимать бутылки и пластиковую посуду.

Россия готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Ранее соответствующие санкции на неэкологичную тару уже ввел Евросоюз — они вступят в силу в 2021 году. А еще посмотрите на то, как петербургские рабочие спрятали мусор в блокадном памятнике оборонительного рубежа «Ижора» (и никогда за ними не повторяйте).

Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. Художники петербургского объединения «Митьки» запускают движение «Митьковский экологический патруль». А еще Роспотребнадзор составил список безопасных для купания водоемов Ленобласти (а потом сказал, что абсолютно все они небезопасны).