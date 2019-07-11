В петербургском Главпочтамте после реконструкции откроется музей

В здании петербургского Главпочтамта после реконструкции появится музей. Об этом врио губернатора Петербурга Александр Беглов «договорился» с администрацией ведомства — по его мнению, территория возле почты №1 «депрессивная».

Реставрация здания Главпочтамта на Почтамтской улице, 9 началась в ноябре 2018 года. Тогда на фасах осыпалась штукатурка, а главная визитная карточка здания, стеклянная крыша атриума, периодически протекала. Еще в начале года вице-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава «Почты России» Николай Подгузов заявили, что Главпочтамт превратят в культурное пространство с сохранением изначальной функции.

Сегодня, 11 июля, во время рабочего выезда во Фрунзенский район, врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о намерении открыть в здании Главпочтамта музей. «Такая депрессивная территория, мы договорились с почтамтом — там будет музей», — заявил Беглов. На данный момент администрация Адмиралтейского района прорабатывает схему реконструкции всего почтового квартала.