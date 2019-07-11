В петербургском Главпочтамте после реконструкции откроется музей
В здании петербургского Главпочтамта после реконструкции появится музей. Об этом врио губернатора Петербурга Александр Беглов «договорился» с администрацией ведомства — по его мнению, территория возле почты №1 «депрессивная».
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Реставрация здания Главпочтамта на Почтамтской улице, 9 началась в ноябре 2018 года. Тогда на фасах осыпалась штукатурка, а главная визитная карточка здания, стеклянная крыша атриума, периодически протекала. Еще в начале года вице-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава «Почты России» Николай Подгузов заявили, что Главпочтамт превратят в культурное пространство с сохранением изначальной функции.
Сегодня, 11 июля, во время рабочего выезда во Фрунзенский район, врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о намерении открыть в здании Главпочтамта музей. «Такая депрессивная территория, мы договорились с почтамтом — там будет музей», — заявил Беглов. На данный момент администрация Адмиралтейского района прорабатывает схему реконструкции всего почтового квартала.
Здание Главпочтамта было построено в 1782-1789-х годах по проекту архитектора Николая Львова в стиле классицизм. В верхних этажах размещались конторские помещения, казармы и квартиры почтамтских служащих. В 1859 году в здании появилась галерея — арка, которая соединила Главпочтамт с домом на противоположной стороне Почтамтской улицы для того, чтобы директор мог из казенной квартиры, не выходя на улицу, проследовать в свой служебный кабинет. Здание Почтового стана перестраивалось трижды. Из 60 барельефов, установленных изначально, сохранилось лишь две львиные маски «с полотенцами» на фасаде портиков. В центре здания ранее находился хозяйственный двор.
Напомним, ранее стало известно, что петербургский Главпочтамт хотят превратить в общественное пространство. В рамках реконструкции, которую проводит «Почта России», уже через два-три года на территории здания 18 века появится фуд-маркет, коворкинг и даже концертная площадка. Глава «Почты России» также отметил, что Главпочтамт продолжит выполнять свои прямые функции и превращение в общественное пространство этому не помешает.
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