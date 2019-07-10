Сегодня, 10 июля, Евросоюз официально ввел в эксплуатацию новый защитный саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Укрытие, получившее название «Новый безопасный конфаймент», способно обеспечить защиту аварийного блока на 100 лет.

Конструкция нового защитного саркофага над четвертым реактором ЧАЭС представляет собой сооружение арочной формы — его длина составляет 160 метров, а ширина пролета 257. Укрытие весом 31 тысячу тонн возводилось с 2008 года — две половины арки высотой 109 метров монтировались по отдельности, а позже соединялись и надвигались на здание энергоблока.

Общая стоимость проекта, строительством которого занимался международный фонд «Укрытие», составила 1,5 миллиарда евро — взносы принимались из более чем 40 стран. Российские власти выделили на сооружение «Нового безопасного конфаймента» 55 миллионов евро, Евросоюз — 431 миллион.

Предыдущий саркофаг «Укрытие» был возведен над активной зоной четвертого реактора Чернобыльской АЭС сразу после аварии — в конце 1986 года. По первоначальным подсчетам, срок его службы составил 20 лет, однако благодаря неоднократному укреплению продолжительность «жизни» саркофага был увеличен до 2023 года. Несмотря на это, ненадежность оставалась главной проблемой защиты — общая площадь щелей в «Укрытии» достигала тысячи квадратных метров.