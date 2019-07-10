Новый защитный саркофаг над четвертым энергоблоком ЧАЭС введен в эксплуатацию. Он весит 31 тысячу тонн и возводился 11 лет
Сегодня, 10 июля, Евросоюз официально ввел в эксплуатацию новый защитный саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Укрытие, получившее название «Новый безопасный конфаймент», способно обеспечить защиту аварийного блока на 100 лет.
Конструкция нового защитного саркофага над четвертым реактором ЧАЭС представляет собой сооружение арочной формы — его длина составляет 160 метров, а ширина пролета 257. Укрытие весом 31 тысячу тонн возводилось с 2008 года — две половины арки высотой 109 метров монтировались по отдельности, а позже соединялись и надвигались на здание энергоблока.
Общая стоимость проекта, строительством которого занимался международный фонд «Укрытие», составила 1,5 миллиарда евро — взносы принимались из более чем 40 стран. Российские власти выделили на сооружение «Нового безопасного конфаймента» 55 миллионов евро, Евросоюз — 431 миллион.
Предыдущий саркофаг «Укрытие» был возведен над активной зоной четвертого реактора Чернобыльской АЭС сразу после аварии — в конце 1986 года. По первоначальным подсчетам, срок его службы составил 20 лет, однако благодаря неоднократному укреплению продолжительность «жизни» саркофага был увеличен до 2023 года. Несмотря на это, ненадежность оставалась главной проблемой защиты — общая площадь щелей в «Укрытии» достигала тысячи квадратных метров.
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"Зона отчуждения", город Припять
На церемонии введения в эксплуатацию нового защитного сооружения присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил о подписании указа, который «станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины». По его словам, для начала на территории Зоны будет создан «зеленый» коридор для туристов — он поможет убрать «предпосылки для мелкой коррупции». Документ также предусматривает отмену запрета на фото и видеосъемку в Чернобыльской зоне.
«Запрета снимать видео и другие подобных глупостей не будет. Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей и сделаем из зоны отчуждения в будущем научный и туристический магнит. Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины — без коррупции, без глупых законов, с инвестициями и будущим», — подчеркнул глава Украины.
Напомним, ранее сценарист «Чернобыля» Крейг Мазин призвал туристов прилично себя вести во время поездок в Припять. Впечетлившись историей о самой страшной аварии за все время существования атомной энергетики, люди со всех уголков планеты начали съезжаться в «зону отчуждения». Многие выкладывают фотографии, которые в интернет-сообществе считают неприемлемыми для этого места — кто-то веселится на развалинах парка аттракционов, организовывает профессиональные фотосессии, а модели устраивают эротические съемки на фоне руин.
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