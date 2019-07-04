Реконструкция Большого Гостиного двора в Петербурге начнется до конца 2019 года. Проект изменений был разработан архитектурным бюро «Студия 44» Никиты Явейна еще в 2015 году — общая стоимость работ может составить порядка 300 миллионов рублей, однако их могут выполнить не в полном объеме из-за нехватки финансирования.

Об уточненных сроках реконструкции стало известно изданию «Метагазета». Так, работы начнутся до конца этого года, однако реставрацию будут проводить частями — соответственно, закрывать Большой Гостиный двор полностью не планируют. Общая стоимость проекта, выполненного «Студией 44» Никиты Явейна, может составить около 300 миллионов рублей — это в пять раз превышает годовую прибыль универмага, которая составила в 2018-ом 64 миллиона.

Проект реконструкции предусматривает увеличение торговых площадей универмага на 10-15%, строительство подземной парковки и обустройство внутреннего двора. Согласно первоначальной версии проекта во дворе также планировалось появление фитнес-центра, выставочных залов, кинотеатра, медиатеки, а также многофункционального концертного зала. Со стороны перинных рядов также предполагали создать ресторанную линию.

«Там будет все скромнее, чем было в моем проекте, представленном в 2014 году, несколько усеченное, но концепция сохранена — проект будет реализован частично. Сегодня проблем в технической реализации любых проектов не существует, это вопрос только финансовый. Если инвесторы обеспечат бесперебойный денежный поток, то в скором времени, надеюсь, петербуржцы порадуются новому виду Гостиного двора», — рассказал Никита Явейн.

Напомним, в 2015 году стало известно о планах на реконструкции Большого Гостиного двора — тогда свой проект представила архитектурная студия «Евгений Герасимов и партнеры». Внутренний двор хотели накрыть легким сетчатым куполом, чтобы площадь и улицы могли функционировать в любое время года. Кроме того, в комплексе планировали разместить торговые площади, бизнес-центр во внутреннем дворе, действующий храм и Школа искусств Елены Образцовой.