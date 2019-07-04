Санкт-Петербургский союз архитекторов запустил онлайн-голосование за название будущего парка на месте Судебного квартала. Среди предложенных вариантов — «Парадиз», «Тучков-Буян», «Парк надежды» и «Сердце Петербурга».

Принять участие в голосовании может любой желающий — не нужно даже авторизовываться. В числе предложенных вариантов такие названия, как «Арт-парк», «Вернисаж», «Европа», «Императорский», «Морской», «Пальмира», «Парадиз», «Парк Героев Войны», «Парк петербуржцев», «Парк надежды», «Сердце Петербурга», «Тучков-Буян» и другие. Ознакомиться с полным списком и проголосовать можно здесь.

Согласно промежуточным результатам голосования, самыми популярными названиями стали «Тучков-Буян», «Арт-парк» и «Невский сад». За «Парк Героев Войны» никто не проголосовал.