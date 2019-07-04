«Парадиз», «Тучков-Буян» и «Парк надежды»: в Петербурге выбирают название будущего парка на месте Судебного квартала
Санкт-Петербургский союз архитекторов запустил онлайн-голосование за название будущего парка на месте Судебного квартала. Среди предложенных вариантов — «Парадиз», «Тучков-Буян», «Парк надежды» и «Сердце Петербурга».
Принять участие в голосовании может любой желающий — не нужно даже авторизовываться. В числе предложенных вариантов такие названия, как «Арт-парк», «Вернисаж», «Европа», «Императорский», «Морской», «Пальмира», «Парадиз», «Парк Героев Войны», «Парк петербуржцев», «Парк надежды», «Сердце Петербурга», «Тучков-Буян» и другие. Ознакомиться с полным списком и проголосовать можно здесь.
Согласно промежуточным результатам голосования, самыми популярными названиями стали «Тучков-Буян», «Арт-парк» и «Невский сад». За «Парк Героев Войны» никто не проголосовал.
Напомним, в апреле стало известно, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров, на которых разместят театрально-выставочное пространство площадью 60 тысяч квадратных метров, театр Эйфмана и общественную парковку на 1,5 тысячи автомобилей.
Позже президент России Владимир Путин одобрил проект парка и театра Бориса Эйфмана на территории между набережной Невы и проспектом Добролюбова. Строительство Судебного квартала перенесут на Смольную набережную — в локации, где ранее планировался музей блокады Ленинграда. Более 80% горожан предложили сохранить музей на историческом месте — в Соляном переулке.
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