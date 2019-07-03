1 июля в водах Баренцева моря, в ходе проведения батиметрических измерений, произошло возгорание на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Погибли 14 моряков-подводников, успев самостоятельно ликвидировать очаг возгорания. 3 июля в Кремле сообщили, что часть информации засекречена, так как является государственной тайной.

По словам президента России Владимира Путина, семеро погибших моряков-подводников были капитанами первого ранга, а двое носили звание Героев России. Он подчеркнул, что случившееся является «большой потерей для флота, да и вообще для армии». Как позже заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, погибшие моряки служили в войсковой части № 457, которая дислоцирована в Петергофе.

Сегодня днем министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о выживших членах экипажа глубоководного аппарата — в частности, им оказался «гражданский представитель промышленности», которого эвакуировали в первую очередь. О том, сколько всего человек находилось на борту, до сих пор неизвестно — Шойгу подтверждает только данные о 14 погибших. Он также обжаловал информацию о рангах моряков. Согласно новым данным, которые привел Шойгу, на борту находилось всего три капитана второго ранга, а не семь первого, как ранее рассказал Владимир Путин.

Владимир Путин потребовал провести тщательное расследование причин пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате ВМФ России. По факту гибели моряков-подводников также началась проверка — по ее итогам «будет принято процессуальное решение». В настоящее время аппарат, на котором произошло возгорание, находится на военно-морской базе в Североморске. Он был предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования семьям погибших.