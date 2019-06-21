Петербуржцы назвали самый комфортный район города

Петербуржцы выбрали самый комфортный для жизни район — в городе им стал Адмиралтейский, а Ленинградской области — Гатчинский. Победителя выбирали путем открытого голосования, в котом приняли участие более 10 тысяч человек.

Голосование было запущено в рамках проекта «Открытый Петербург», который стартовал в городе 1 апреля. На сайте акции петербуржцы могли дать оценку уровню жизни в своем районе, а также оценить деятельность местных властей. Всего в голосовании приняли участие 10 тысяч человек, что, по мнению экспертов, считается релевантным показателем. Всего в Петербурге 18 районов, в Ленинградской области — 17 и один городской округ Сосновоборский.

Отмечается, что полные результаты будут подведены 23 июня — тогда огласят также другие итоги опроса. «Результаты подведены, известны. По оценке граждан, самым комфортным районом Санкт-Петербурга стал Адмиралтейский, а из районов области — Гатчинский», — сказал директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Шамахов, при поддержке которого был запущен проект.

Напомним, ранее управление Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти подсчитало, в каких районах самые высокие средние зарплаты. Центр занятости населения Петербурга также поделился информацией о том, где в городе больше всего свободных рабочих мест. Рейтинг составлен по информации о спросе на занятость в 2018 году. А еще опубликована информация о самых опасных районах Петербурга — для определения места в рейтинге количество зарегистрированных преступлений всех категорий было разделено на количество населения.