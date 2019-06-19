Смольный расторг договор с застройщиком парка на набережной реки Смоленки

Администрация Петербурга и компания-инвестор «Новые технологии девелопмент» расторгли договоры аренды двух участков в устье реки Смоленки. На месте парка, в защиту которого активно выступали депутаты и горожане, планировалось возведение апарт-отелей. «Теперь это наконец открывает дорогу для создания на этом месте парка, с чем я осторожно поздравляю его защитников», — сказал депутат ЗакСа Борис Вишневский.

В 2016 году компания-инвестор «Новые технологии девелопмент» получила в аренду два участка в устье реки Смоленки площадью в 1,1 гектаров каждый — на территории планировалось возведение апарт-отелей. Против решения активно выступали петербуржцы — выходили на пикеты, составляли коллективные письма в Администрацию Петербурга и требовали внести парк в список зеленых насаждений общего пользования. Несмотря на то, что ранее Смольный отказался от расторжения договора аренды, сегодня стало известно о прекращении договоренности.

«Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Александр Герман сегодня сообщил мне, мы встретились на заседании ЗакСа, что представителями Смольного и инвестора подписано расторжение арендных договоров на участки, где должен быть парк на Смоленке. Это именно то, чего мы все добивались. Я написал множество запросов на эту тему — и Беглову, и в прокуратуру. Теперь дорога к созданию парка открыта. Парку на Смоленке — быть!», — поделился Вишневский в социальных сетях.

Напомним, в конце февраля Законодательное собрание Петербурга включило парк в устье реки Смоленки на Васильевском острове в список зеленых насаждений города. Активисты отвоевывали его у застройщиков несколько лет — выходили на пикеты против застройки территории парка, направляли коллективные письма и требовали внести парк в данный список.

В начале мая стало известно, что администрация Санкт-Петербурга не собирается расторгать договор аренды территории парка на набережной реки Смоленки и отменять договоренности с застройщиками, планирующими размещение апарт-отелей. Однако позже Куйбышевский районный суд удовлетворил требования активистов, которые заявляли о необходимости признать незаконными разрешения на строительство гостиничного проекта на Васильевском острове.