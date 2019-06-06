Стендап-фестиваль SPB 2K19, который пройдет в Петербурге уже совсем скоро, перенес уличную часть программы с улицы Рубинштейна на Манежную площадь и Малую Садовую улицу. Такое решение было принято после того, как петербуржцы выступили против проведения мероприятия на одной из центральных улиц города. Однако главную ресторанную улицу комики покидать насовсем не собираются и планируют использовать заведения «по назначению».

Изначально проведение стендап-фестиваля SPB 2K19 планировалось на улице Рубинштейна — ее предполагалось перекрыть для автомобилистов, разместить вдоль улицы арт-объекты, провести шоу иллюзионистов и уличные спектакли, организовать кинотеатр под открытым небом и площадки для выступлений артистов и комиков. Однако жители Центрального района выступили против — и Комитет по культуре отказал в согласовании фестиваля.

Теперь фестиваль комедийного искусства проведут на Манежной площади и Малой Садовой улице. Сообщается, что мероприятия, запланированные ранее в барах и ресторанах улицы Рубинштейна, также проведут, однако где список мест пока не раскрывают.

С 14 по 16 июня российские и зарубежные комики получат шанс заявить о себе и представить свои монологи без ограничений по формату — прожарка, roast battle, сет-лист, сольное выступление, импровизационное шоу и другие жанры комедии. Судить выступления в различных номинациях будут представители топовых стендап-клубов. В вечерней программе фестиваля — гала-концерт с участием самых заметных героев дня и комиков из шоу Stand Up на телеканале ТНТ, Stand-Up Club #1, StandUp Store Moscow, Standup Petersburg, LABELcom и других объединений.