Сегодня, 5 июня, в Петербурге прошло официальное открытие досугового центра Dolls Hote — первого легального городского борделя с секс-куклами. Сотрудницы индустрии, оказывающие услуги, оборудованы подогревом, самостоятельно совершают механические движения и даже способны к обучению с помощью искусственного интеллекта.

По словам организаторов центра, бордель, расположившийся на 9-ой Советской улице, 3, представляет собой «гостиницу с прокатом дорогостоящего оборудования». Так, запрограммированные куклы-сотрудницы самостоятельно окажут клиенту услуги, не дадут ему «замерзнуть» благодаря технологии встроенного подогрева, а также смогут обучаться при помощи искусственного интеллекта.

Стоимость предоставляемых услуг в первом легальном петербургском борделе пока неизвестна, однако в Москве, где подобный центр открылся ранее, цены за номер с секс-куклой достигали 5 тысяч рублей. Отмечается, что после каждого клиента добросовестные «сотрудницы» проходят медицинскую дезинфекцию.