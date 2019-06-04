Милана Тюльпанова объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Медиалидеры»

«Собака.ru» записала видеообращение: телеведущая Милана Тюльпанова объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Медиалидеры». Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в «Севкабель Порту».

Александр Белькович Шеф-повар и телеведущий «Русский Джейми Оливер» выстрелил в соцсетях и YouTube благодаря своему кулинарному телешоу «ПроСТО кухня» на канале СТС. Шеф-повар показывает, как накормить компанию из десяти человек, имея в кармане всего 100 рублей и приготовив блюда ресторанного уровня за пять минут.

Ирина Оганова Блогер Инстаграм-блогер, искусствовед и писательница в 2018 году выпустила книгу «#Иллюзия счастья и любви» с новеллами, ранее публиковавшимися у нее в блоге — и вышла из онлайн в офлайн. Благодарные читатели перенесли обсуждение книги обратно в Сеть.

Данила Поперечный Видеоблогер и стендап-комик Данила стал первым вышедшим из Интернета стендап-комиком, который собрал полный «Ледовый» — это пока единственный подобный случай в истории комедии в России. Полуторачасовая запись его концертной программы «Нелицеприятный» набрала в YouTube 13 миллионов просмотров.

Сергей Семак Главный тренер ФК «Зенит» Первый за многие годы отечественный наставник градообразующей футбольной команды Петербурга вступил в прямое общение с болельщиками в соцсетях, транслируя смыслы и объясняя ходы тренерского штаба — и привел клуб к статусу лучшей команды страны. «Зенит» — чемпион!

Елизавета Туктамышева Фигуристка Самая обсуждаемая в Интернете российская спортсменка стала победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию в произвольной программе. Елизавета уверенно формирует новые стандарты фигурного катания и меняет образ спортсмена в общественном сознании.