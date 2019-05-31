Статуэтки для победителей премии «ТОП 50» сделали студенты центра «Антон тут рядом»
5 июня «Собака.ru» вручит премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 50 людям, которые оказали наибольшее влияние на город за последний год. Каждый из них получит статуэтку в виде красной собаки, их для нас сделали студенты единственного в России центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».
Юлия Зубцова
Координатор проектов «Антон тут рядом»
«Собака.ru» — наш давний информационный партнер, и мы гордимся тем, что в начале 2019 года получили премию «Петербург будущего» за проект «Дружелюбная среда». Роль издания в формировании городского сообщества очень высока, а цель нашей работы — как раз интеграция студентов Центра в социум. Продукция, которую они делают в мастерских, полюбилась петербуржцам (и не только им) — это красивые вещи, продажа которых становится источником развития программ, это для студентов очень важно. А кроме того — это канал коммуникации, мостик, соединяющий их с обществом. Интеграция творчества студентов как важного полноправного компонента в премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» с этой точки зрения — очередной и важный шаг.
Полтора месяца пять студентов Центра Слава, Женя, Андрюс, Илья и Остап изготавливали 50 статуэток: предлагали разные варианты формы, сделали трафарет, раскатывали и вырезали глину, наносили глазурь, подписывали и обжигали. Ребятам уже знакома эта техника, они с удовольствием приняли участие в процессе. Как правило, они делают чашки и тарелки, а статуэтка стала для них новой интересной творческой задачей.
Торжественная «НЕцеремония» состоится в пространстве «Севкабель Порт».
Ранее Покрас Лампас назвал лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Искусство», Татьяна Черниговская – в номинации «Наука и жизнь», Михаил Пиотровский – в номинации «Театр», Boulevard Depo – в номинации «Музыка», Елена Шейдлина – в номинации «Мода». Остальных победителей мы объявим в преддверии премии.
Уже четырнадцать лет подряд редакция «Собака.ru» называет пятьдесят петербуржцев, каждый из которых сделал значительный прорыв в своей области. Прежде мы публиковали имена номинантов премии на top50.sobaka.ru и просили всех горожан отдать за них голоса. В 2019 году все будет не так, и заветную статуэтку получит каждый участник длинного списка.
В июне выйдет коллекционный номер журнала «Собака.ru» – трибуна для всех лауреатов премии: мы опубликуем пятьдесят интервью и пятьдесят портретов, сделанных в редких и труднодоступных городских локациях.
Всех лауреатов «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» ищите здесь.
Коллекционный номер журнала «Собака.ru» выйдет 1 июня.
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