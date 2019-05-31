Статуэтки для победителей премии «ТОП 50» сделали студенты центра «Антон тут рядом»

Юлия Зубцова

Координатор проектов «Антон тут рядом»

«Собака.ru» — наш давний информационный партнер, и мы гордимся тем, что в начале 2019 года получили премию «Петербург будущего» за проект «Дружелюбная среда». Роль издания в формировании городского сообщества очень высока, а цель нашей работы — как раз интеграция студентов Центра в социум. Продукция, которую они делают в мастерских, полюбилась петербуржцам (и не только им) — это красивые вещи, продажа которых становится источником развития программ, это для студентов очень важно. А кроме того — это канал коммуникации, мостик, соединяющий их с обществом. Интеграция творчества студентов как важного полноправного компонента в премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» с этой точки зрения — очередной и важный шаг.

Полтора месяца пять студентов Центра Слава, Женя, Андрюс, Илья и Остап изготавливали 50 статуэток: предлагали разные варианты формы, сделали трафарет, раскатывали и вырезали глину, наносили глазурь, подписывали и обжигали. Ребятам уже знакома эта техника, они с удовольствием приняли участие в процессе. Как правило, они делают чашки и тарелки, а статуэтка стала для них новой интересной творческой задачей.