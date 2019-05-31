Аэропорты России официально переименовали — без второго названия остался только Волгоград и Петербург

Аэропорты России официально переименовали — президент РФ Владимир Путин подписал указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», который вступает в силу уже сегодня, 31 мая. 44 воздушных гавани теперь «имени Ломоносова, Пушкина или Туполева» — без второго названия остался только Петербург и Волгоград.

Сегодня новые названия официально получили 44 аэропорта России. Так, московский «Внуково» теперь носит имя авиаконструктора Туполева, «Домодедово» — Ломоносова, «Шереметьево» — Пушкина. Воронежский «Чертовицкое» получил имя Петра I, архангельские «Талаги» — Федора Абрамова, магаданский «Сокол» получил название в честь Владимира Высоцкого. Без названия остался только петербургский аэропорт «Пулково» и волгоградский «Гумрак».

Напомним, в декабре завершился второй тур конкурса «Великие имена России», благодаря благодаря которому у российских аэропортов появятся новые имена. В Петербурге в борьбе за «ньюнэйм» сошлись три великих имени — Александр Невский (61 254 голоса), Федор Достоевский (66 639) и Дмитрий Шостакович (38 907). С небольшим отрывом в три процента вперед вышел русский писатель, мыслитель, философ и публицист.

Для того, чтобы запомнить все названия, предлагаем воспользоваться шуточными открытками петербургского художника Ильи Тихомирова. «Пушкин принимает плату только через паркоматы» — рифмованные аннотации к каждому из названий подписывают опознавательные знаки воздушных сообщений.