На Петроградской стороне появилось второе уличное пианино

На пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Полозова, в Подковыровском саду появилось второе уличное пианино. Оно отлично приспособлено к хмурой петербургской погоде — защищено чехлом-пленкой от дождя, и к тому же отлично звучит! Горожане уже поделились видеозаписями своих импровизаций — посмотрите, как меланхоличную мелодию можно преобразовать с помощью аранжировок.

«Даже из самой тоскливой и заунывной темы можно сделать рок-н-ролл. Возможность полабать на родных улицах — это очень круто», — поделился петербуржец Михаил Прошин, выложив в социальной сети видео своего исполнения. Он взял за основу меланхоличную мелодию и переложил ее в более «мажорный» лад — после аранжировки тема зазвучала живо, драйвово и даже немного в стиле джазовых импровизаций.

Второе уличное пианино также снабдили «объяснительной запиской». «После игры закрывайте пианино пленкой», — гласит главная просьба.

Напомним, первое уличное пианино появилось в городе в апреле — на Петроградской стороне кто-то выставил на улицу инструмент с табличкой: «На мне можно играть с 9:00 до 21:00 (не играйте ночью). Берегите меня». Однако «не долго музыка играла» — как сообщают пользователи Инстаграма, кто-то сначала снял табличку, разрешающую играть, а потом заклеил пианино скотчем.