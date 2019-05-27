Петербургскому СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» может стать памятником. Заявление с предложением присвоить ему статус объекта культурного наследия федерального значения уже направили в КГИОП — за подписями президента Союза архитекторов Петербурга Олега Романова и председателя Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антона Иванова.

Ранее КГИОП уже признал интерес исторических сведений об СКК — однако вопрос о включении комплекса в Единый государственный реестр перенесли до 2020 года. Это объясняется моментом завершения строительства спортивно-концертной площадки — он приходится на 1980 год, а по существующему законодательству в список могут быть включены только те объекты, с момента возникновения которых прошло не менее сорока лет.

Заместитель председателя Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов считает, что КГИОП уже сейчас может начать процедуру признания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» объектом культурного наследия. Член правления петербургского отделения Союза архитекторов Маргарита Штиглиц также отмечает, что здание СКК представляет единый ансамбль с Московским парком Победы, который является объектом культурного наследия федерального значения — а, значит, процедура внесения СКК в реестр может начаться значительно раньше.

СКК «Петербургский» был построен в 1970-1979 годах и является одним из крупнейших спортивных объектов своего типа в Европе. Вместимость зала — 25 тысяч зрителей, высота основной части 40 метров, ее диаметр 160 метров, диаметр цокольной части 193 метра. В 2000 году их СКК ушли почти все крупные спортивные турниры — на смену появился Ледовый дворец.

К Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.