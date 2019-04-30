Татьяна Черниговская объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Наука и жизнь»
«Собака.ru» записала видеообращение: психолингвист, доктор биологических наук, профессор СПбГУ объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Наука и жизнь».
Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в «Севкабель Порту».
Иван Бакаидов
Создатель программ альтернативной коммуникации
20-летний петербургский программист с ДЦП стал номинантом на World Summit Awards — престижную премию ООН. Его отметили за программы синтезации речи LINKa, которые помогают таким людям, как и он сам, — не имеющим возможности общаться с окружающими из-за ДЦП, аутизма или инсульта.
Рауль Гайнетдинов
Профессор СПбГУ
Директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ — единственный петербуржец и один из шести специалистов, живущих в России, включенных в список шести тысяч самых цитируемых ученых мира. Работает он в области экспериментальной фармакологии заболеваний мозга.
Геннадий Короткевич
Двукратный чемпион мира по спортивному программированию
Аспирант ИТМО, победитель множества самых престижных международных соревнований по спортивному программированию, номер один в мировых рейтингах программистов-олимпиадников, выступающий под ником tourist. В 2018 году в пятый раз подряд выиграл турнир Google.Algorithm.
Екатерина Смольникова и Виктория Шатова
Основатели и идеологи благотворительной инициативы Play and Help
Жены футболистов ФК «Зенит» Игоря Смольникова и Олега Шатова стали инициаторами и локомотивами благотворительной инициативы, цель которой — популяризировать идею благотворительности среди широкой публики через личный пример известных личностей. И помогли десяткам людей.
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Фото: Ксения Иванова для ТД
Андрей Павленко
Онколог
Хирург-онколог из Петербурга, у которого обнаружили рак желудка, боролся с недугом, продолжая работать и публикуя онлайн-отчеты о своем лечении в рамках масштабного медиапроекта. После семимесячного лечения основал благотворительный фонд Cancer Fund.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
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