Татьяна Черниговская объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Наука и жизнь»

«Собака.ru» записала видеообращение: психолингвист, доктор биологических наук, профессор СПбГУ объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Наука и жизнь». Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в «Севкабель Порту».

Иван Бакаидов Создатель программ альтернативной коммуникации 20-летний петербургский программист с ДЦП стал номинантом на World Summit Awards — престижную премию ООН. Его отметили за программы синтезации речи LINKa, которые помогают таким людям, как и он сам, — не имеющим возможности общаться с окружающими из-за ДЦП, аутизма или инсульта.

Рауль Гайнетдинов Профессор СПбГУ Директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ — единственный петербуржец и один из шести специалистов, живущих в России, включенных в список шести тысяч самых цитируемых ученых мира. Работает он в области экспериментальной фармакологии заболеваний мозга.

Геннадий Короткевич Двукратный чемпион мира по спортивному программированию Аспирант ИТМО, победитель множества самых престижных международных соревнований по спортивному программированию, номер один в мировых рейтингах программистов-олимпиадников, выступающий под ником tourist. В 2018 году в пятый раз подряд выиграл турнир Google.Algorithm.

Екатерина Смольникова и Виктория Шатова Основатели и идеологи благотворительной инициативы Play and Help Жены футболистов ФК «Зенит» Игоря Смольникова и Олега Шатова стали инициаторами и локомотивами благотворительной инициативы, цель которой — популяризировать идею благотворительности среди широкой публики через личный пример известных личностей. И помогли десяткам людей.

Фото: Ксения Иванова для ТД

Андрей Павленко Онколог Хирург-онколог из Петербурга, у которого обнаружили рак желудка, боролся с недугом, продолжая работать и публикуя онлайн-отчеты о своем лечении в рамках масштабного медиапроекта. После семимесячного лечения основал благотворительный фонд Cancer Fund.