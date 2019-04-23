По решению суда ребенок останется с Миланой Тюльпановой

Петроградский суд расторг брак Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова. Ребенок останется с матерью. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил адвокат Миланы Александр Добровинский.

Как сообщает «Фонтанка», Александр Кержаков будет выплачивать Милане алименты в размере шестой части своих доходов.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Александр Кержаков предложил Милане Тюльпановой мировую и согласился отдать ей сына. «Это пожелание Александра Кержакова. Он предложил Милане мировую, но не получил ответ. Мы согласны с ее требованиями», – рассказал защитник Александра.