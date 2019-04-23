По решению суда ребенок останется с Миланой Тюльпановой
Петроградский суд расторг брак Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова. Ребенок останется с матерью. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил адвокат Миланы Александр Добровинский.
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Это победа! Но не Александр Кержаков проиграл и не Милана Кержакова выиграла. Выиграл маленький человек - Тема. Так решил суд, что с мамой ему будет лучше. И мы адвокаты Миланы ( Марина Дубровская , Ольга Макарова и я - Александр Добровинский ) спустя почти год судебных заседаний абсолютно счастливы . У ребёнка должен быть отец и должна быть мать , пусть они у него будут. А вообще то воспитание ребёнка - штука очень сложная и ответственная. И мало кто понимает , что право на воспитание человека надо ещё заслужить ! До скорого !
Как сообщает «Фонтанка», Александр Кержаков будет выплачивать Милане алименты в размере шестой части своих доходов.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что Александр Кержаков предложил Милане Тюльпановой мировую и согласился отдать ей сына. «Это пожелание Александра Кержакова. Он предложил Милане мировую, но не получил ответ. Мы согласны с ее требованиями», – рассказал защитник Александра.
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