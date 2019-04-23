«Дочка» РЖД запускает новые вагоны купе с микроволновками, холодильниками и специальной сервисной зоной

«Федеральная пассажирская компания» запускает вагоны купе с микроволновками, холодильниками и сервисной зоной, где они будут стоять. Об этом сообщают РИА Новости.

Холодильник и микроволновка уже есть в некоторых поездах дальнего следования, но они располагаются в купе проводника.

Вагоны представят сегодня на Рижском вокзале в Москве.