«Дочка» РЖД запускает новые вагоны купе с микроволновками, холодильниками и специальной сервисной зоной
«Федеральная пассажирская компания» запускает вагоны купе с микроволновками, холодильниками и сервисной зоной, где они будут стоять. Об этом сообщают РИА Новости.
Холодильник и микроволновка уже есть в некоторых поездах дальнего следования, но они располагаются в купе проводника.
Вагоны представят сегодня на Рижском вокзале в Москве.
Кроме того, группа "Трансмашхолдинг" разработала для Российских железных дорог современные вагоны купе двух проектов: "2019" — одноэтажный, "2020" — двухэтажный.
Одноэтажные будут оформлены в серо-синих цветах. Там появятся диван с подголовником, сейф, новая туалетная комната с душевой кабиной и вендинговый автомат. Двухэтажные окрасят в серые, бежевые и коричневые тона.
Такие вагоны будут доступны в ближайшие годы.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что РЖД запускает плацкартные вагоны с «повышенным уровнем комфорта и модернизированным интерьером». То есть, компоновка мест останется старой, но теперь каждый желающий сможет зашториться от докучливых соседей, как в хостеле эконом-класса.
Это не единственное нововведение: на верхних полках предусмотрены встроенные лестницы вместо неудобной ступеньки. А еще обещают диваны с подголовниками, личную лампочку, розетки и USB-порты для подзарядки гаджетов. Вместо титана с водой установят фильтр для очистки воды с функцией подогрева и охлаждения. Туалет же будет оборудован доступным гигиеническим душем и пеленальным столиком.
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