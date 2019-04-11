Елизавета Туктамышева вывела сборную России в лидеры на командном ЧМ в Японии

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Она установила личный рекорд: чисто исполнила программу и набрала 80,54 балла — это лучший результат в сезоне. Об этом сообщает RT. Первое место заняла японка Рика Кихира (83,97).

Напомним, что командное первенство планеты проводится раз в два года и исключительно в Японии. Здесь участвуют только шесть сборных, в обоих видах одиночного катания каждая страна выставляет по два фигуриста. А за победу в любой из двух программ команде начисляется по 12 очков.

Участники, шестерка стран, определялась по результатам международных соревнований этого сезона. Соперники России в этом году Япония, Франция, США, Италия и Канада.

Россия еще никогда не выигрывала этот Чемпионат. В составе нашей сборной семь участников и четыре призера недавнего личного ЧМ. И среди них — Елизавета Туктамышева. А ее напарница — чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова.

В 2022 году Елизавета планирует бороться за олимпийскую медаль. Об этом она рассказала в интервью «Собака.ru».